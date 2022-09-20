Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/genprokuratura-abkhazii-otchitalas-o-kolichestve-faktov-khischeniya-v-2021-godu-1041604255.html
Генпрокуратура Абхазии отчиталась о количестве фактов хищения в 2021 году
Генпрокуратура Абхазии отчиталась о количестве фактов хищения в 2021 году
Основной причиной, препятствующей раскрытию этих преступлений, были названы недостатки в организации работы следственных органов. 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T20:09+0300
2022-09-20T20:09+0300
абхазия
в абхазии
генеральная прокуратура абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102950/61/1029506105_0:62:2000:1187_1920x0_80_0_0_92d81d71cf221a4d3e7056f058162167.jpg
СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. За 2021 году в Абхазии было возбуждено 142 уголовных дела по фактам хищения чужого имущества, рассказала начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Абхазии Тамила Бигвава на координационном совещании правоохранительных органов в Сухумской прокуратуре.По ее словам, в 2020 году было возбуждено 206 подобных дел.Из общего количества дел 74 были направлены в суд с обвинительным заключением, одно прекращено, 61 - приостановлено из-за того, что обвиняемое лицо, не было установлено, три дела пересланы по подследственности, три находятся на стадии предварительного расследования.Были выявлены виды следующие виды нарушений:Таким образом, 90% из общего количества таких дел, отметили Бигвава, были связаны с похищением чужого имущества.Бигвава подчеркнула, что следственные органы должны улучшать качество расследования этих уголовных дел. Она добавила, что в материалах не усматривается планомерность, полнота, надлежащий контроль и надзор на стадии предварительного расследования со стороны руководителей следственных подразделений и прокуроров на местах.Также Бигвава добавила, что практически по всем уголовным делам отсутствуют планы оперативно-следственных мероприятий, не выдвигаются версии, не прослеживается взаимодействие следственных органов и оперативных служб, осмотр места происшествия составляется с нарушением норм УПК и это приводит к утрате доказательств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/genprokuratura-abkhazii-vyyavila-narusheniya-v-rabote-goskomimuschestva-1041607548.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102950/61/1029506105_200:0:1979:1334_1920x0_80_0_0_c17a325af50c96185a654cf92441cfa2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, генеральная прокуратура абхазии, новости
абхазия, генеральная прокуратура абхазии, новости

Генпрокуратура Абхазии отчиталась о количестве фактов хищения в 2021 году

20:09 20.09.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукГенеральная прокуратура республики Абхазия
Генеральная прокуратура республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 20.09.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Основной причиной, препятствующей раскрытию этих преступлений, были названы недостатки в организации работы следственных органов.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. За 2021 году в Абхазии было возбуждено 142 уголовных дела по фактам хищения чужого имущества, рассказала начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Абхазии Тамила Бигвава на координационном совещании правоохранительных органов в Сухумской прокуратуре.
По ее словам, в 2020 году было возбуждено 206 подобных дел.
Из общего количества дел 74 были направлены в суд с обвинительным заключением, одно прекращено, 61 - приостановлено из-за того, что обвиняемое лицо, не было установлено, три дела пересланы по подследственности, три находятся на стадии предварительного расследования.
Были выявлены виды следующие виды нарушений:
кражи: в 2021 году было возбуждено 129 дел, раскрыто 59, в 2020 году возбуждено 164, раскрыто - 57;
мошенничество: в 2021 году – возбуждено и раскрыто три дела, в 2020 году возбуждено семь дел, раскрыты шесть;
присвоение и растрата: в 2021 году возбуждено и раскрыто два дела;
грабеж: в 2021 году возбуждено четыре уголовных дела, раскрыты два, в 2020 году возбуждено 17 дел, раскрыто девять;
разбой: в 2021 году – возбуждено четыре дела, раскрыто два, в 2020 году – 18 уголовных дел, раскрыто 5.
Таким образом, 90% из общего количества таких дел, отметили Бигвава, были связаны с похищением чужого имущества.

Бигвава подчеркнула, что следственные органы должны улучшать качество расследования этих уголовных дел. Она добавила, что в материалах не усматривается планомерность, полнота, надлежащий контроль и надзор на стадии предварительного расследования со стороны руководителей следственных подразделений и прокуроров на местах.
"Основными причинами, препятствующими раскрытию преступлений, связанных с хищениями чужого имущества, являются недостатки в организации работы подразделений, занимающихся проведением оперативно-розыскных мероприятий, в том числе охраны места совершения преступления до прибытия следователя и криминалиста, в результате чего теряются следы, улики, оставленные преступниками", - отметила она.
Также Бигвава добавила, что практически по всем уголовным делам отсутствуют планы оперативно-следственных мероприятий, не выдвигаются версии, не прослеживается взаимодействие следственных органов и оперативных служб, осмотр места происшествия составляется с нарушением норм УПК и это приводит к утрате доказательств.
Генеральная прокуратура Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 20.09.2022
В Абхазии
Генпрокуратура Абхазии выявила нарушения в работе Госкомимущества
19:29
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0