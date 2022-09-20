https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/genprokuratura-abkhazii-otchitalas-o-kolichestve-faktov-khischeniya-v-2021-godu-1041604255.html

Генпрокуратура Абхазии отчиталась о количестве фактов хищения в 2021 году

Генпрокуратура Абхазии отчиталась о количестве фактов хищения в 2021 году

Основной причиной, препятствующей раскрытию этих преступлений, были названы недостатки в организации работы следственных органов. 20.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-20T20:09+0300

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. За 2021 году в Абхазии было возбуждено 142 уголовных дела по фактам хищения чужого имущества, рассказала начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Абхазии Тамила Бигвава на координационном совещании правоохранительных органов в Сухумской прокуратуре.По ее словам, в 2020 году было возбуждено 206 подобных дел.Из общего количества дел 74 были направлены в суд с обвинительным заключением, одно прекращено, 61 - приостановлено из-за того, что обвиняемое лицо, не было установлено, три дела пересланы по подследственности, три находятся на стадии предварительного расследования.Были выявлены виды следующие виды нарушений:Таким образом, 90% из общего количества таких дел, отметили Бигвава, были связаны с похищением чужого имущества.Бигвава подчеркнула, что следственные органы должны улучшать качество расследования этих уголовных дел. Она добавила, что в материалах не усматривается планомерность, полнота, надлежащий контроль и надзор на стадии предварительного расследования со стороны руководителей следственных подразделений и прокуроров на местах.Также Бигвава добавила, что практически по всем уголовным делам отсутствуют планы оперативно-следственных мероприятий, не выдвигаются версии, не прослеживается взаимодействие следственных органов и оперативных служб, осмотр места происшествия составляется с нарушением норм УПК и это приводит к утрате доказательств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/genprokuratura-abkhazii-vyyavila-narusheniya-v-rabote-goskomimuschestva-1041607548.html

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