Генпрокуратура Абхазии отчиталась о количестве фактов хищения в 2021 году
© Sputnik / Томас ТхайцукГенеральная прокуратура республики Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Основной причиной, препятствующей раскрытию этих преступлений, были названы недостатки в организации работы следственных органов.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. За 2021 году в Абхазии было возбуждено 142 уголовных дела по фактам хищения чужого имущества, рассказала начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Абхазии Тамила Бигвава на координационном совещании правоохранительных органов в Сухумской прокуратуре.
По ее словам, в 2020 году было возбуждено 206 подобных дел.
Из общего количества дел 74 были направлены в суд с обвинительным заключением, одно прекращено, 61 - приостановлено из-за того, что обвиняемое лицо, не было установлено, три дела пересланы по подследственности, три находятся на стадии предварительного расследования.
Были выявлены виды следующие виды нарушений:
кражи: в 2021 году было возбуждено 129 дел, раскрыто 59, в 2020 году возбуждено 164, раскрыто - 57;
мошенничество: в 2021 году – возбуждено и раскрыто три дела, в 2020 году возбуждено семь дел, раскрыты шесть;
присвоение и растрата: в 2021 году возбуждено и раскрыто два дела;
грабеж: в 2021 году возбуждено четыре уголовных дела, раскрыты два, в 2020 году возбуждено 17 дел, раскрыто девять;
разбой: в 2021 году – возбуждено четыре дела, раскрыто два, в 2020 году – 18 уголовных дел, раскрыто 5.
Таким образом, 90% из общего количества таких дел, отметили Бигвава, были связаны с похищением чужого имущества.
Бигвава подчеркнула, что следственные органы должны улучшать качество расследования этих уголовных дел. Она добавила, что в материалах не усматривается планомерность, полнота, надлежащий контроль и надзор на стадии предварительного расследования со стороны руководителей следственных подразделений и прокуроров на местах.
Бигвава подчеркнула, что следственные органы должны улучшать качество расследования этих уголовных дел. Она добавила, что в материалах не усматривается планомерность, полнота, надлежащий контроль и надзор на стадии предварительного расследования со стороны руководителей следственных подразделений и прокуроров на местах.
"Основными причинами, препятствующими раскрытию преступлений, связанных с хищениями чужого имущества, являются недостатки в организации работы подразделений, занимающихся проведением оперативно-розыскных мероприятий, в том числе охраны места совершения преступления до прибытия следователя и криминалиста, в результате чего теряются следы, улики, оставленные преступниками", - отметила она.
Также Бигвава добавила, что практически по всем уголовным делам отсутствуют планы оперативно-следственных мероприятий, не выдвигаются версии, не прослеживается взаимодействие следственных органов и оперативных служб, осмотр места происшествия составляется с нарушением норм УПК и это приводит к утрате доказательств.