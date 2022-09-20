https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/genprokuratura-abkhazii-vyyavila-narusheniya-v-rabote-goskomimuschestva-1041607548.html
Генпрокуратура Абхазии выявила нарушения в работе Госкомимущества
Генпрокуратура Абхазии выявила нарушения в работе Госкомимущества
Ведомство выявило, что нормативно-правовая документация, регламентирующая полномочия структурных подразделений комитета противоречит действующему... 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T19:29+0300
2022-09-20T19:29+0300
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Управление права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Абхазии обнаружило нарушение в деятельности Государственного комитета Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизации (Госкомимущества). Об этом сообщили на координационном совещании правоохранительных органов в Сухумской прокуратуре 20 сентября.По словам исполняющего обязанности управления Эсмеральды Агрба, за первые шесть месяцев 2022 года была проведена деятельности комитета на предмет исполнения законов "О противодействии коррупции", "О приватизации государственной и муниципальной собственности" и иных нормативно-правовых актов за 2019-2021 годы.Так, выяснилось, что Госкомимущество не разрабатывает и не реализует госпрограмму приватизации, не отчитывается о результатах приватизации государственной собственности перед Кабмином.Кроме того, выявлены случаи нарушения условий конкурса при приватизации объектов республиканской собственности в нарушение закона.По словам Агрба, управление также выявило систематические нарушения порядка предоставления прибрежных земель со стороны должностных лиц администраций районов и Сухума."Причинами и условиями допущенных нарушений явились ненадлежащая организация работы должностных лиц соответствующих администраций по контролю за соблюдением земельного законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и непринятие мер по реализации полномочий в сфере регулирования земельных отношений в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия", - сказала она.По результатам проверки было вынесено семь представлений с требованием устранения нарушений и привлечения лиц, допустивших их, к дисциплинарной ответственности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/mvd-abkhazii-rasskazalo-o-prepyatstviyakh-v-rassledovanii-ekonomicheskikh-prestupleniy-1041604414.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/boleznennyy-protsess-kak-v-abkhazii-vypolnyayutsya-usloviya-arendy-gosimuschestva-1037620269.html
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абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии
абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии
Генпрокуратура Абхазии выявила нарушения в работе Госкомимущества
Ведомство выявило, что нормативно-правовая документация, регламентирующая полномочия структурных подразделений комитета противоречит действующему законодательству Абхазии.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Управление права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Абхазии обнаружило нарушение в деятельности Государственного комитета Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизации (Госкомимущества). Об этом сообщили на координационном совещании правоохранительных органов в Сухумской прокуратуре 20 сентября.
По словам исполняющего обязанности управления Эсмеральды Агрба, за первые шесть месяцев 2022 года была проведена деятельности комитета на предмет исполнения законов "О противодействии коррупции", "О приватизации государственной и муниципальной собственности" и иных нормативно-правовых актов за 2019-2021 годы.
По ее словам, в рамках проверки были выявлены нарушения законов "О приватизации республиканской и муниципальной собственности", "Об историко-культурном наследии", "Об оценочной деятельности".
Так, выяснилось, что Госкомимущество не разрабатывает и не реализует госпрограмму приватизации, не отчитывается о результатах приватизации государственной собственности перед Кабмином.
Кроме того, выявлены случаи нарушения условий конкурса при приватизации объектов республиканской собственности в нарушение закона.
По словам Агрба, управление также выявило систематические нарушения порядка предоставления прибрежных земель со стороны должностных лиц администраций районов и Сухума.
"Причинами и условиями допущенных нарушений явились ненадлежащая организация работы должностных лиц соответствующих администраций по контролю за соблюдением земельного законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и непринятие мер по реализации полномочий в сфере регулирования земельных отношений в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия", - сказала она.
По результатам проверки было вынесено семь представлений с требованием устранения нарушений и привлечения лиц, допустивших их, к дисциплинарной ответственности.