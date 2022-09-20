https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/genprokuratura-abkhazii-vyyavila-narusheniya-v-rabote-goskomimuschestva-1041607548.html

Генпрокуратура Абхазии выявила нарушения в работе Госкомимущества

Генпрокуратура Абхазии выявила нарушения в работе Госкомимущества

Ведомство выявило, что нормативно-правовая документация, регламентирующая полномочия структурных подразделений комитета противоречит действующему... 20.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-20T19:29+0300

2022-09-20T19:29+0300

2022-09-20T19:29+0300

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Управление права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Абхазии обнаружило нарушение в деятельности Государственного комитета Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизации (Госкомимущества). Об этом сообщили на координационном совещании правоохранительных органов в Сухумской прокуратуре 20 сентября.По словам исполняющего обязанности управления Эсмеральды Агрба, за первые шесть месяцев 2022 года была проведена деятельности комитета на предмет исполнения законов "О противодействии коррупции", "О приватизации государственной и муниципальной собственности" и иных нормативно-правовых актов за 2019-2021 годы.Так, выяснилось, что Госкомимущество не разрабатывает и не реализует госпрограмму приватизации, не отчитывается о результатах приватизации государственной собственности перед Кабмином.Кроме того, выявлены случаи нарушения условий конкурса при приватизации объектов республиканской собственности в нарушение закона.По словам Агрба, управление также выявило систематические нарушения порядка предоставления прибрежных земель со стороны должностных лиц администраций районов и Сухума."Причинами и условиями допущенных нарушений явились ненадлежащая организация работы должностных лиц соответствующих администраций по контролю за соблюдением земельного законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и непринятие мер по реализации полномочий в сфере регулирования земельных отношений в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия", - сказала она.По результатам проверки было вынесено семь представлений с требованием устранения нарушений и привлечения лиц, допустивших их, к дисциплинарной ответственности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/mvd-abkhazii-rasskazalo-o-prepyatstviyakh-v-rassledovanii-ekonomicheskikh-prestupleniy-1041604414.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/boleznennyy-protsess-kak-v-abkhazii-vypolnyayutsya-usloviya-arendy-gosimuschestva-1037620269.html

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