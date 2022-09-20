https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/grazhdane-uzbekistana-zaderzhany-v-sukhume-za-sbyt-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1041600979.html

Граждане Узбекистана задержаны в Сухуме за сбыт наркотиков в особо крупном размере

Граждане Узбекистана задержаны в Сухуме за сбыт наркотиков в особо крупном размере

У задержанных было изъято более 120 свертков с метадоном общим весом более 46 граммов. 20.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-20T15:59+0300

2022-09-20T15:59+0300

2022-09-20T16:37+0300

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Женщина и двое мужчин из Узбекистана задержаны сотрудниками уголовного розыска УВД Сухума, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Первыми были задержаны Озодбек Мирзанабиев и Камолиддин Собиров, в ходе личного досмотра которых были обнаружены и изъяты готовые к реализации свертки с наркотическим веществом метадон.Затем сотрудники правоохранительных органов установили их сообщницу, Мавжуду Холбоеву, у которой при личном досмотре было изъято 14 заизолированных свертков с запрещенным веществом.Также по месту временного проживания подозреваемых сотрудники правоохранительных органов обнаружили пакет с расфасованными наркотиками. В общей сложности было изъято 120 готовых к реализации доз, масса которых составила более 46 граммов.По факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а равно сбыта наркотических средств в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору в отношении задержанных граждан было возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/grazhdanki-tadzhikistana-zaderzhany-za-rasprostranenie-narkotikov-v-abkhazii-1041589189.html

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