https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/grazhdane-uzbekistana-zaderzhany-v-sukhume-za-sbyt-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1041600979.html
Граждане Узбекистана задержаны в Сухуме за сбыт наркотиков в особо крупном размере
Граждане Узбекистана задержаны в Сухуме за сбыт наркотиков в особо крупном размере
У задержанных было изъято более 120 свертков с метадоном общим весом более 46 граммов. 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T15:59+0300
2022-09-20T15:59+0300
2022-09-20T16:37+0300
новости
в абхазии
абхазия
мвд абхазии
наркотики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102974/25/1029742529_0:13:2001:1138_1920x0_80_0_0_3cacb323871abd4a38ed9d796f5042c5.jpg
СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Женщина и двое мужчин из Узбекистана задержаны сотрудниками уголовного розыска УВД Сухума, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Первыми были задержаны Озодбек Мирзанабиев и Камолиддин Собиров, в ходе личного досмотра которых были обнаружены и изъяты готовые к реализации свертки с наркотическим веществом метадон.Затем сотрудники правоохранительных органов установили их сообщницу, Мавжуду Холбоеву, у которой при личном досмотре было изъято 14 заизолированных свертков с запрещенным веществом.Также по месту временного проживания подозреваемых сотрудники правоохранительных органов обнаружили пакет с расфасованными наркотиками. В общей сложности было изъято 120 готовых к реализации доз, масса которых составила более 46 граммов.По факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а равно сбыта наркотических средств в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору в отношении задержанных граждан было возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/grazhdanki-tadzhikistana-zaderzhany-za-rasprostranenie-narkotikov-v-abkhazii-1041589189.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102974/25/1029742529_232:0:1767:1151_1920x0_80_0_0_8297b7bf16ea32ba924b945bba8b80c8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, абхазия, мвд абхазии, наркотики
новости, абхазия, мвд абхазии, наркотики
Граждане Узбекистана задержаны в Сухуме за сбыт наркотиков в особо крупном размере
15:59 20.09.2022 (обновлено: 16:37 20.09.2022)
У задержанных было изъято более 120 свертков с метадоном общим весом более 46 граммов.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik.
Женщина и двое мужчин из Узбекистана задержаны сотрудниками уголовного розыска УВД Сухума, сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
Первыми были задержаны Озодбек Мирзанабиев и Камолиддин Собиров, в ходе личного досмотра которых были обнаружены и изъяты готовые к реализации свертки с наркотическим веществом метадон.
Затем сотрудники правоохранительных органов установили их сообщницу, Мавжуду Холбоеву, у которой при личном досмотре было изъято 14 заизолированных свертков с запрещенным веществом.
Задержанные указали на места сделанных тайных закладок. Холбоева спрятала три свертка в районе ресторана "Эльбрус", Собиров – вдоль ограды Ботанического сада на улице Леона, Мирзанабиев – в районе "фуникулера".
Также по месту временного проживания подозреваемых сотрудники правоохранительных органов обнаружили пакет с расфасованными наркотиками. В общей сложности было изъято 120 готовых к реализации доз, масса которых составила более 46 граммов.
По факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а равно сбыта наркотических средств в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору в отношении задержанных граждан было возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу.