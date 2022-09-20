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МИД России возобновил выдачу биометрических паспортов
МИД России возобновил выдачу биометрических паспортов
Изменения касаются всех диппредставительств и консульских учреждений за рубежом. 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T10:35+0300
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Консульский департамент Министерства иностранных дел России возобновил прием заявлений на выдачу десятилетних загранпаспортов, сообщается на сайте ведомства.Ведомство сообщает, что технические сложности, из-за которых выдача паспортов была приостановлена 26 августа 2022 года, были преодолены, были приняты дополнительные меры по обеспечению стабильной работы по оформлению и выдаче таких паспортов гражданам России, проживающим за рубежом.Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что, помимо стандартной информации о владельце, в него еще встроена специальная микросхема, которая также содержит нужные данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер паспорта, дату его выдачи и окончания срока действия, а также любые дополнительные сведения, включая отпечатки пальцев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/nazvany-strany-prekrativshie-vydavat-vizy-rossiyanam-1041501254.html
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новости, мид рф
МИД России возобновил выдачу биометрических паспортов
10:35 20.09.2022 (обновлено: 10:48 20.09.2022)
Изменения касаются всех диппредставительств и консульских учреждений за рубежом.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik.
Консульский департамент Министерства иностранных дел России возобновил прием заявлений на выдачу десятилетних загранпаспортов, сообщается
на сайте ведомства.
"С 20 сентября сего года в системе МИД России, в том числе во всех дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации в иностранных государствах, возобновлен прием заявлений о выдаче паспортов сроком действия 10 лет, содержащих электронный носитель информации", – говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что технические сложности, из-за которых выдача паспортов была приостановлена 26 августа 2022 года, были преодолены, были приняты дополнительные меры по обеспечению стабильной работы по оформлению и выдаче таких паспортов гражданам России, проживающим за рубежом.
Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что, помимо стандартной информации о владельце, в него еще встроена специальная микросхема, которая также содержит нужные данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер паспорта, дату его выдачи и окончания срока действия, а также любые дополнительные сведения, включая отпечатки пальцев.