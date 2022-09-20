https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/mvd-abkhazii-vyyavilo-obschie-narusheniya-v-vozbuzhdenii-ugolovnykh-del-po-faktu-dtp-1041597582.html

МВД Абхазии выявило общие нарушения в возбуждении уголовных дел по факту ДТП

МВД Абхазии выявило общие нарушения в возбуждении уголовных дел по факту ДТП

За первые шесть месяцев 2022 года следственные подразделения вынесли 211 решений об отказе в возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортных... 20.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-20T13:23+0300

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Следственные подразделения МВД Абхазии выявили общие нарушения, которые приводят к отказу от заведения уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия.Начальник следственного управления МВД Абхазии Элеоноры Карагозян рассказала о следующих нарушениях:По словам Карагозян, подавляющее большинство дорожно-транспортных происшествий, по которым проводились процессуальные проверки, заведомо не содержали признаков состава преступления, а содержали признаки административного правонарушения.Из-за этого следователи тратят больше времени на сбор материалов первичной проверки, не содержащих состава преступления. Кроме того, создаются серьезные неудобства для граждан и гостей республики, которые готовы оплатить административный штраф сразу, но не могут этого сделать, так как процессуальная проверка длится два месяца и даже дольше.

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