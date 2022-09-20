https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/mvd-abkhazii-vyyavilo-obschie-narusheniya-v-vozbuzhdenii-ugolovnykh-del-po-faktu-dtp-1041597582.html
МВД Абхазии выявило общие нарушения в возбуждении уголовных дел по факту ДТП
МВД Абхазии выявило общие нарушения в возбуждении уголовных дел по факту ДТП
За первые шесть месяцев 2022 года следственные подразделения вынесли 211 решений об отказе в возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортных... 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T13:23+0300
2022-09-20T13:23+0300
2022-09-20T13:53+0300
абхазия
мвд абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/0b/1032393315_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_7187ea13a0de903ca9d5a05540243608.jpg
СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Следственные подразделения МВД Абхазии выявили общие нарушения, которые приводят к отказу от заведения уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия.Начальник следственного управления МВД Абхазии Элеоноры Карагозян рассказала о следующих нарушениях:По словам Карагозян, подавляющее большинство дорожно-транспортных происшествий, по которым проводились процессуальные проверки, заведомо не содержали признаков состава преступления, а содержали признаки административного правонарушения.Из-за этого следователи тратят больше времени на сбор материалов первичной проверки, не содержащих состава преступления. Кроме того, создаются серьезные неудобства для граждан и гостей республики, которые готовы оплатить административный штраф сразу, но не могут этого сделать, так как процессуальная проверка длится два месяца и даже дольше.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/takogo-esche-ne-bylo-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-avgust-1041476277.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/0b/1032393315_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_dfe5724898af99f45f8f3c90dc8aac6c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, мвд абхазии, новости
абхазия, мвд абхазии, новости
МВД Абхазии выявило общие нарушения в возбуждении уголовных дел по факту ДТП
13:23 20.09.2022 (обновлено: 13:53 20.09.2022)
За первые шесть месяцев 2022 года следственные подразделения вынесли 211 решений об отказе в возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортных происшествий.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Следственные подразделения МВД Абхазии выявили общие нарушения, которые приводят к отказу от заведения уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия.
Начальник следственного управления МВД Абхазии Элеоноры Карагозян рассказала о следующих нарушениях:
необоснованное продление срока проверки сообщения о преступлении до 15 суток;
следователями не устанавливается сумма материального ущерба, причиненного организациям в результате ДТП;
срок проверки по материалам исчисляется не с момента регистрации в Книге учета сообщений о правонарушениях (
КУСП);
копии водительских удостоверений не приобщаются к материалам проверок, также в УГАИ МВД не направляются запросы на предмет установления выдачи удостоверения участникам ДТП;
участники ДТП несвоевременно допрашиваются;
имеются нарушения в первичных материалах, собранных сотрудниками ОГАИ, но не принимаются меры для их устранения (в большинстве случаев водители не проверяются на управление в состоянии наркотического опьянения, в протоколах осмотра и проверки состояния авто отсутствуют подписи водителей и понятых).
По словам Карагозян, подавляющее большинство дорожно-транспортных происшествий, по которым проводились процессуальные проверки, заведомо не содержали признаков состава преступления, а содержали признаки административного правонарушения.
Из-за этого следователи тратят больше времени на сбор материалов первичной проверки, не содержащих состава преступления.
Кроме того, создаются серьезные неудобства для граждан и гостей республики, которые готовы оплатить административный штраф сразу, но не могут этого сделать, так как процессуальная проверка длится два месяца и даже дольше.