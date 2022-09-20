https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/opredeleny-sroki-provedeniya-referendumov-v-dnr-i-lnr-1041600428.html

Определены сроки проведения референдумов в ДНР и ЛНР

Определены сроки проведения референдумов в ДНР и ЛНР

Решение администраций продиктовано желанием защитить жителей республик и дать им возможность начать мирную жизнь. 20.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-20T15:02+0300

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Референдумы о присоединении к России пройдут в Луганской и Донецкой Народных Республиках одновременно, с 23 по 27 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ДНР Дениса Пушилина.Ранее Пушилин заявлял, что решение связано с обеспечением безопасности жителей Донбасса, территория которого регулярно подвергается обстрелам со стороны Киева.Свое желание войти в состав России высказывали также администрации Запорожской и Херсонской областей. Администрация Херсонской области уже приняла решение о проведении голосования, а в Запорожье общественное движение "Мы вместе с Россией" обратилось с такой просьбой к главе области. По словам руководителя движения Владимира Рогова, референдум может состояться в ближайшие дни.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/referendumy-o-vstuplenii-v-sostav-rossii-proydut-na-donbasse-1041598402.html

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