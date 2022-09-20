https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/referendumy-o-vstuplenii-v-sostav-rossii-proydut-na-donbasse-1041598402.html
Референдумы о вступлении в состав России пройдут на Донбассе
Референдумы о вступлении в состав России пройдут на Донбассе
Глава ДНР назвал референдум "спасительным политическим решением", которое поможет обезопасить жизнь граждан. 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T14:29+0300
2022-09-20T14:29+0300
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Администрации и парламенты Донецкой и Луганской Народных Республик начали активную подготовку к проведению голосования о вхождении в состав России. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью в передаче "Соловьев Live".Глава ДНР также отметил необходимость синхронизации дальнейших действий с правительством ЛНР и предложил силовикам двух республик совместно проработать вопросы безопасности.Что до ЛНР, то депутаты парламента единогласно проголосовал за проведение референдума. Глава республики Леонид Пасечник уже подписал соответствующий закон, голосование пройдет в период с 23 по 27 сентября.При этом глава луганского представительства в России Родион Мирошник отметил, что после того как Общественная палата обратилась к главе республики с просьбой немедленно провести голосование, обстрелы со стороны Киева заметно участились.Желание провести референдум о вступлении в состав России также делали в Запорожской и Херсонской областях. Решения администраций также связаны с безопасностью граждан и терактами со стороны Киева.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/pvo-rossii-unichtozhila-za-sutki-bolee-50-snaryadov-ukrainskikh-rszo-1041547053.html
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новости, россия, донбасс, в мире
Референдумы о вступлении в состав России пройдут на Донбассе
14:29 20.09.2022 (обновлено: 15:17 20.09.2022)
Глава ДНР назвал референдум "спасительным политическим решением", которое поможет обезопасить жизнь граждан.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Администрации и парламенты Донецкой и Луганской Народных Республик начали активную подготовку к проведению голосования о вхождении в состав России. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью в передаче "Соловьев Live".
"Это колоссальное влияние на жителей Донбасса. В первую очередь, что интересует нас, — это, конечно, безопасность. Я, конечно же, никаких иллюзий не испытываю, что это не произойдет сразу после опубликования результатов референдума, в котором я не сомневаюсь, в этом результате", — рассказал Пушилин.
Глава ДНР также отметил необходимость синхронизации дальнейших действий с правительством ЛНР и предложил силовикам двух республик совместно проработать вопросы безопасности.
Что до ЛНР, то депутаты парламента единогласно проголосовал за проведение референдума. Глава республики Леонид Пасечник уже подписал соответствующий закон, голосование пройдет в период с 23 по 27 сентября.
При этом глава луганского представительства в России Родион Мирошник отметил, что после того как Общественная палата обратилась к главе республики с просьбой немедленно провести голосование, обстрелы со стороны Киева заметно участились.
Желание провести референдум о вступлении в состав России также делали в Запорожской и Херсонской областях. Решения администраций также связаны с безопасностью граждан и терактами со стороны Киева.