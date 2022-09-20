https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/referendumy-o-vstuplenii-v-sostav-rossii-proydut-na-donbasse-1041598402.html

Референдумы о вступлении в состав России пройдут на Донбассе

Референдумы о вступлении в состав России пройдут на Донбассе

Глава ДНР назвал референдум "спасительным политическим решением", которое поможет обезопасить жизнь граждан. 20.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-20T14:29+0300

2022-09-20T14:29+0300

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Администрации и парламенты Донецкой и Луганской Народных Республик начали активную подготовку к проведению голосования о вхождении в состав России. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью в передаче "Соловьев Live".Глава ДНР также отметил необходимость синхронизации дальнейших действий с правительством ЛНР и предложил силовикам двух республик совместно проработать вопросы безопасности.Что до ЛНР, то депутаты парламента единогласно проголосовал за проведение референдума. Глава республики Леонид Пасечник уже подписал соответствующий закон, голосование пройдет в период с 23 по 27 сентября.При этом глава луганского представительства в России Родион Мирошник отметил, что после того как Общественная палата обратилась к главе республики с просьбой немедленно провести голосование, обстрелы со стороны Киева заметно участились.Желание провести референдум о вступлении в состав России также делали в Запорожской и Херсонской областях. Решения администраций также связаны с безопасностью граждан и терактами со стороны Киева.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/pvo-rossii-unichtozhila-za-sutki-bolee-50-snaryadov-ukrainskikh-rszo-1041547053.html

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