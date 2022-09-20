https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-molodezhnom-forume-vmeste-sozdavaya-buduschee-1041591071.html

Открыт прием заявок на участие в молодежном форуме "Вместе создавая будущее"

Открыт прием заявок на участие в молодежном форуме "Вместе создавая будущее"

Работа форума будет организована по разным направлениям - волонтерство, проектная деятельность, медиа, молодежные советы и самоуправление. 20.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-20T09:32+0300

2022-09-20T09:32+0300

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Открыт прием заявок на участие в Международном молодежном форуме "Вместе создавая будущее", который состоится с 21 по 26 октября в Очамчыре. Об этом сообщается на официальном сайте Госкомспорта Абхазии.Чтобы принять участие в конкурсном отборе необходимо до 1 октября заполнить анкету. Отбирать претендентов конкурсная комиссия Госкомспорта.Организаторы планируют привлечь на форум членов районных молодежных общественных организаций, лидеров молодежных движений, студентов вузов. работников структур, занимающихся молодежной политикой. Помимо граждан Абхазии, в мероприятии смогут принять участие молодые люди из России, Южной Осетии, Турции, Сирии, ДНР и ЛНР.Грант на реализацию проекта был выигран сотрудником Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Камугом Габрава по итогам конкурса Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова на площадке форума "Евразия Global" в Оренбурге в 2022 году. Проект осуществляется при финансовой и организационной поддержке Госкомспорта Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/delegatsiya-iz-abkhazii-primet-uchastie-v-molodezhnom-forume-v-ufe-1041449665.html

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