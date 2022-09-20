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Открыт прием заявок на участие в молодежном форуме "Вместе создавая будущее"
Открыт прием заявок на участие в молодежном форуме "Вместе создавая будущее"
Работа форума будет организована по разным направлениям - волонтерство, проектная деятельность, медиа, молодежные советы и самоуправление. 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T09:32+0300
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Открыт прием заявок на участие в Международном молодежном форуме "Вместе создавая будущее", который состоится с 21 по 26 октября в Очамчыре. Об этом сообщается на официальном сайте Госкомспорта Абхазии.Чтобы принять участие в конкурсном отборе необходимо до 1 октября заполнить анкету. Отбирать претендентов конкурсная комиссия Госкомспорта.Организаторы планируют привлечь на форум членов районных молодежных общественных организаций, лидеров молодежных движений, студентов вузов. работников структур, занимающихся молодежной политикой. Помимо граждан Абхазии, в мероприятии смогут принять участие молодые люди из России, Южной Осетии, Турции, Сирии, ДНР и ЛНР.Грант на реализацию проекта был выигран сотрудником Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Камугом Габрава по итогам конкурса Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова на площадке форума "Евразия Global" в Оренбурге в 2022 году. Проект осуществляется при финансовой и организационной поддержке Госкомспорта Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/delegatsiya-iz-abkhazii-primet-uchastie-v-molodezhnom-forume-v-ufe-1041449665.html
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новости, очамчыра, абхазия
новости, очамчыра, абхазия
Открыт прием заявок на участие в молодежном форуме "Вместе создавая будущее"
Работа форума будет организована по разным направлениям - волонтерство, проектная деятельность, медиа, молодежные советы и самоуправление.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik.
Открыт прием заявок на участие в Международном молодежном форуме "Вместе создавая будущее", который состоится с 21 по 26 октября в Очамчыре. Об этом сообщается
на официальном сайте Госкомспорта Абхазии.
Принять участие в форуме могут граждане Абхазии в возрасте от 18 до 35 лет, его работа форума будет организована по разным направлениям - волонтерство, проектная деятельность, медиа, молодежные советы и самоуправление.
Чтобы принять участие в конкурсном отборе необходимо до 1 октября заполнить анкету. Отбирать претендентов конкурсная комиссия Госкомспорта.
Организаторы планируют привлечь на форум членов районных молодежных общественных организаций, лидеров молодежных движений, студентов вузов. работников структур, занимающихся молодежной политикой. Помимо граждан Абхазии, в мероприятии смогут принять участие молодые люди из России, Южной Осетии, Турции, Сирии, ДНР и ЛНР.
Грант на реализацию проекта был выигран сотрудником Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Камугом Габрава по итогам конкурса Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова на площадке форума "Евразия Global" в Оренбурге в 2022 году.
Проект осуществляется при финансовой и организационной поддержке Госкомспорта Абхазии.