https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/pogib-sergey-puskepalis-1041598539.html
Погиб Сергей Пускепалис
Погиб Сергей Пускепалис
По данным УМВД Ярославской области, на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры" столкнулись автомобиль "Форд транзит" и грузовик. 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T14:02+0300
2022-09-20T14:02+0300
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Актер Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе в Ярославской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.По данным правоохранительных органов, 20 сентября около 11:00 произошло ДТП –столкновение автомобиля "Форд транзит" и грузового автомобиля. В результате погибли два человека, один госпитализирован. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.Сергей Пускепалис – советский и российский актер театра и кино, с августа 2019 года худрук Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова. Вместе с труппой театра он посещал Абхазию весной 2022 года.Он погиб в возрасте 56 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/sergey-puskepalis-rasskazal-abkhazskim-studentam-kakim-dolzhno-byt-kino-1038960913.html
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Погиб Сергей Пускепалис
14:02 20.09.2022 (обновлено: 14:27 20.09.2022)
По данным УМВД Ярославской области, на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры" столкнулись автомобиль "Форд транзит" и грузовик.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik.
Актер Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе в Ярославской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на источник.
"Да, по предварительной информации, он погиб", – сказал собеседник агентства. В УМВД по региону, в театре и властных структурах региона данную информацию не комментируют.
По данным правоохранительных органов, 20 сентября около 11:00 произошло ДТП –столкновение автомобиля "Форд транзит" и грузового автомобиля. В результате погибли два человека, один госпитализирован.
На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Сергей Пускепалис – советский и российский актер театра и кино, с августа 2019 года худрук Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова. Вместе с труппой театра он посещал Абхазию весной 2022 года.
Он погиб в возрасте 56 лет.