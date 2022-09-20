https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/pogib-sergey-puskepalis-1041598539.html

Погиб Сергей Пускепалис

Погиб Сергей Пускепалис

По данным УМВД Ярославской области, на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры" столкнулись автомобиль "Форд транзит" и грузовик. 20.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-20T14:02+0300

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новости

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Актер Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе в Ярославской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.По данным правоохранительных органов, 20 сентября около 11:00 произошло ДТП –столкновение автомобиля "Форд транзит" и грузового автомобиля. В результате погибли два человека, один госпитализирован. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.Сергей Пускепалис – советский и российский актер театра и кино, с августа 2019 года худрук Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова. Вместе с труппой театра он посещал Абхазию весной 2022 года.Он погиб в возрасте 56 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/sergey-puskepalis-rasskazal-abkhazskim-studentam-kakim-dolzhno-byt-kino-1038960913.html

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