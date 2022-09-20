https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/prezident-yuzhnoy-osetii-vstretilsya-s-delegatsiey-iz-abkhazii--1041611824.html
Президент Южной Осетии встретился с делегацией из Абхазии
Президент Южной Осетии встретился с делегацией из Абхазии
Делегация Абхазии отправилась в Цхинвал на празднование 32-й годовщины провозглашения республики. 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T22:05+0300
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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял делегацию Абхазии во главе с министром юстиции Анри Барциц, сообщает Sputnik Южная Осетия.При встрече глава государства отметил, что история двух республик пронизана трагическими событиями, но живущие на этих территориях народы сумели отстоять свое право жить на родной земле.Президент также отметил, что подписание межведомственного соглашения о сотрудничестве между министерствами юстиции Абхазии и Южной Осетии, состоявшееся накануне, расширит дальнейшее взаимодействие республик.Анри Барциц, со своей стороны, выразил благодарность за приглашение и поздравил Алана Гаглоева и народ республики с важной датой."Конституционно-правовой статус Южной Осетии утвердился на основании свободного волеизъявления и исторической борьбы осетинского народа за то, чтобы быть собой. Результат этой борьбы очевиден. Для меня удовольствие гостить на суверенной демократической земле осетин", – сказал он. В завершение встречи Гаглоев и Барциц отметили неоценимый вклад России в устойчивое развитие двух республик.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/aslan-bzhaniya-pozdravil-prezidenta-yuzhnoy-osetii-s-dnem-respubliki-1041611531.html
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абхазия, новости, южная осетия
Президент Южной Осетии встретился с делегацией из Абхазии
Делегация Абхазии отправилась в Цхинвал на празднование 32-й годовщины провозглашения республики.
СУХУМ, 20 сен - Sputnik.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял делегацию Абхазии во главе с министром юстиции Анри Барциц, сообщает Sputnik Южная Осетия
.
При встрече глава государства отметил, что история двух республик пронизана трагическими событиями, но живущие на этих территориях народы сумели отстоять свое право жить на родной земле.
"Свобода и независимость достались нам, к сожалению, ценой многочисленных потерь. Но на пути к свободе, мы всегда подставляли друг другу братское плечо. А сегодня, живя в мире, мы имеем возможность праздновать знаменательные даты, и я благодарен, что вы разделяете с нами этот праздник", – сказал Гаглоев.
Президент также отметил, что подписание межведомственного соглашения о сотрудничестве между министерствами юстиции Абхазии и Южной Осетии, состоявшееся накануне, расширит дальнейшее взаимодействие республик.
Анри Барциц, со своей стороны, выразил благодарность за приглашение и поздравил Алана Гаглоева и народ республики с важной датой.
"Конституционно-правовой статус Южной Осетии утвердился на основании свободного волеизъявления и исторической борьбы осетинского народа за то, чтобы быть собой. Результат этой борьбы очевиден. Для меня удовольствие гостить на суверенной демократической земле осетин", – сказал он.
В завершение встречи Гаглоев и Барциц отметили неоценимый вклад России в устойчивое развитие двух республик.