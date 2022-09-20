https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/prodlen-rezhim-ogranicheniya-poletov-na-yug-rossii-1041595324.html

Продлен режим ограничения полетов на юг России

Продлен режим ограничения полетов на юг России

Ограничение полетов в 11 российских аэропортов было введено после 24 февраля и не раз продлевалось. 20.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-20T11:03+0300

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 28 сентября, сообщает официальный Telegram-канал Росавиации."Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", –говорится в сообщении.Остальные аэропорты России работают в штатном режиме.Российские авиакомпании выстраивают маршруты, используя в качестве транспортных узлов аэропорты Сочи, Москвы, Минеральных Вод, Волгограда и Ставрополя. Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине. Тогда территория этих аэропортов была признана небезопасной. С тех пор ограничения не раз продлевались.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/sokratilos-vremya-pereleta-iz-moskvy-i-peterburga-v-sochi-i-turtsiyu-1041225340.html

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