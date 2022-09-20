https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/prodlen-rezhim-ogranicheniya-poletov-na-yug-rossii-1041595324.html
Продлен режим ограничения полетов на юг России
Продлен режим ограничения полетов на юг России
Ограничение полетов в 11 российских аэропортов было введено после 24 февраля и не раз продлевалось. 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T11:03+0300
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 28 сентября, сообщает официальный Telegram-канал Росавиации."Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", –говорится в сообщении.Остальные аэропорты России работают в штатном режиме.Российские авиакомпании выстраивают маршруты, используя в качестве транспортных узлов аэропорты Сочи, Москвы, Минеральных Вод, Волгограда и Ставрополя. Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине. Тогда территория этих аэропортов была признана небезопасной. С тех пор ограничения не раз продлевались.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/sokratilos-vremya-pereleta-iz-moskvy-i-peterburga-v-sochi-i-turtsiyu-1041225340.html
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новости, аэропорты, россия
новости, аэропорты, россия
Продлен режим ограничения полетов на юг России
11:03 20.09.2022 (обновлено: 11:42 20.09.2022)
Ограничение полетов в 11 российских аэропортов было введено после 24 февраля и не раз продлевалось.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik.
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 28 сентября, сообщает
официальный Telegram-канал Росавиации.
"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", –говорится в сообщении.
Остальные аэропорты России работают в штатном режиме.
Российские авиакомпании выстраивают маршруты, используя в качестве транспортных узлов аэропорты Сочи, Москвы, Минеральных Вод, Волгограда и Ставрополя.
Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине. Тогда территория этих аэропортов была признана небезопасной. С тех пор ограничения не раз продлевались.