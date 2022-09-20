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Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 сентября
Погоду на территории Черноморского побережья Абхазии будут определять прохождение холодного фронта и перепады атмосферного давления. 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T17:10+0300
2022-09-20T17:10+0300
2022-09-20T17:54+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. В среду, 21 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 сентября
17:10 20.09.2022 (обновлено: 17:54 20.09.2022)
Погоду на территории Черноморского побережья Абхазии будут определять прохождение холодного фронта и перепады атмосферного давления.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik. В среду, 21 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.