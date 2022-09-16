https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/pvo-rossii-unichtozhila-za-sutki-bolee-50-snaryadov-ukrainskikh-rszo-1041547053.html

ПВО России уничтожила за сутки более 50 снарядов украинских РСЗО

ПВО России уничтожила за сутки более 50 снарядов украинских РСЗО

Также российские средства ПВО за сутки сбили в воздухе пять украинских дронов в ДНР и Херсонской области. 16.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-16T14:50+0300

2022-09-16T14:50+0300

2022-09-16T15:18+0300

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СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили в воздухе 53 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает Министерство обороны России.В районе города Николаева ВКС России нанесли точные удары по пунктам дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ, а в Николаевской области были уничтожены штаб и база подготовки украинского отдельного центра специальных операций "Юг".Минобороны также сообщает, что в Харьковской области российские войска поразили пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ и пункты дислокации нацформирования "Кракен".Кроме того, в районе Северска в Донецкой Народной Республике были поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Таким образом, за сутки потери противника составили более 400 человек убитыми и ранеными и более двадцати единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожены более трех тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/rossiyskie-voyska-unichtozhili-punkt-dislokatsii-otryada-spetsnaza-omega-na-ukraine-1041532777.html

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