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ПВО России уничтожила за сутки более 50 снарядов украинских РСЗО
ПВО России уничтожила за сутки более 50 снарядов украинских РСЗО
Также российские средства ПВО за сутки сбили в воздухе пять украинских дронов в ДНР и Херсонской области. 16.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-16T14:50+0300
2022-09-16T14:50+0300
2022-09-16T15:18+0300
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СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили в воздухе 53 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает Министерство обороны России.В районе города Николаева ВКС России нанесли точные удары по пунктам дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ, а в Николаевской области были уничтожены штаб и база подготовки украинского отдельного центра специальных операций "Юг".Минобороны также сообщает, что в Харьковской области российские войска поразили пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ и пункты дислокации нацформирования "Кракен".Кроме того, в районе Северска в Донецкой Народной Республике были поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Таким образом, за сутки потери противника составили более 400 человек убитыми и ранеными и более двадцати единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожены более трех тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/rossiyskie-voyska-unichtozhili-punkt-dislokatsii-otryada-spetsnaza-omega-na-ukraine-1041532777.html
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новости, россия, украина, в мире, донбасс, министерство обороны рф
ПВО России уничтожила за сутки более 50 снарядов украинских РСЗО
14:50 16.09.2022 (обновлено: 15:18 16.09.2022)
Также российские средства ПВО за сутки сбили в воздухе пять украинских дронов в ДНР и Херсонской области.
СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили в воздухе 53 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Ведомство сообщает, что за сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены девять пунктов управления, 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах, уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а в Соледаре был уничтожен зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ".
В районе города Николаева ВКС России нанесли точные удары по пунктам дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ, а в Николаевской области были уничтожены штаб и база подготовки украинского отдельного центра специальных операций "Юг".
Минобороны также сообщает, что в Харьковской области российские войска поразили пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ и пункты дислокации нацформирования "Кракен".
Кроме того, в районе Северска в Донецкой Народной Республике были поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Таким образом, за сутки потери противника составили более 400 человек убитыми и ранеными и более двадцати единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожены более трех тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра.