https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/referendumy-v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-provedut-odnovremenno-s-dnr-i-lnr-1041603081.html

Референдумы в Херсонской и Запорожской областях проведут одновременно с ДНР и ЛНР

Референдумы в Херсонской и Запорожской областях проведут одновременно с ДНР и ЛНР

На голосовании будет поставлен вопрос о вхождении области в состав России на правах полноправного субъекта. 20.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-20T16:43+0300

2022-09-20T16:43+0300

2022-09-20T16:52+0300

новости

россия

донбасс

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/14/1041602849_0:198:2979:1873_1920x0_80_0_0_6dc427efb513a67dd9e1386b1ac6708c.jpg

СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Референдум по вопросу вхождения Херсонской области и части Запорожья в состав России пройдет одновременно с голосованиями в ДНР и ЛНР - с 23 по 27 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления глав регионов Евгения Балицкого и Владимира Рогова.Сальдо назвал решение о референдуме необходимым в условии постоянных актов террора со стороны Украины и государств НАТО, поставляющих Киеву оружие, с помощью которого убивают жителей области.Что до Запорожской области, то там референдум пройдет только на освобожденной территории. Даты же же - с 23 по 27 сентября.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Оба региона объявили о планах стать субъектами Российской Федерации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/opredeleny-sroki-provedeniya-referendumov-v-dnr-i-lnr-1041600428.html

россия

донбасс

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия, донбасс, украина