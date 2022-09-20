https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/referendumy-v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-provedut-odnovremenno-s-dnr-i-lnr-1041603081.html
Референдумы в Херсонской и Запорожской областях проведут одновременно с ДНР и ЛНР
Референдумы в Херсонской и Запорожской областях проведут одновременно с ДНР и ЛНР
На голосовании будет поставлен вопрос о вхождении области в состав России на правах полноправного субъекта. 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T16:43+0300
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Референдум по вопросу вхождения Херсонской области и части Запорожья в состав России пройдет одновременно с голосованиями в ДНР и ЛНР - с 23 по 27 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления глав регионов Евгения Балицкого и Владимира Рогова.Сальдо назвал решение о референдуме необходимым в условии постоянных актов террора со стороны Украины и государств НАТО, поставляющих Киеву оружие, с помощью которого убивают жителей области.Что до Запорожской области, то там референдум пройдет только на освобожденной территории. Даты же же - с 23 по 27 сентября.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Оба региона объявили о планах стать субъектами Российской Федерации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/opredeleny-sroki-provedeniya-referendumov-v-dnr-i-lnr-1041600428.html
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Референдумы в Херсонской и Запорожской областях проведут одновременно с ДНР и ЛНР
16:43 20.09.2022 (обновлено: 16:52 20.09.2022)
На голосовании будет поставлен вопрос о вхождении области в состав России на правах полноправного субъекта.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik.
Референдум по вопросу вхождения Херсонской области и части Запорожья в состав России пройдет одновременно с голосованиями в ДНР и ЛНР - с 23 по 27 сентября, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявления глав регионов Евгения Балицкого и Владимира Рогова.
"Уверен, что вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации обезопасит нашу территорию и восстановит историческую справедливость", – написал в своем Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо назвал решение о референдуме необходимым в условии постоянных актов террора со стороны Украины и государств НАТО, поставляющих Киеву оружие, с помощью которого убивают жителей области.
Что до Запорожской области, то там референдум пройдет только на освобожденной территории. Даты же же - с 23 по 27 сентября.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Оба региона объявили о планах стать субъектами Российской Федерации.