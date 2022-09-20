https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/vystavka-khudozhnikov-iz-kabardino-balkarii-otkrylas-v-sukhume-1041610239.html

Выставка художников из Кабардино-Балкарии открылась в Сухуме

Выставка художников из Кабардино-Балкарии открылась в Сухуме

Организаторами "Интеграции" выступили Союз Художников Абхазии, Центральный выставочный зал, Союз Художников Кабардино-Балкарии, творческое объединение... 20.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-20T19:46+0300

2022-09-20T19:46+0300

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка художников из Кабардино-Балкарии под названием "Интеграция" открылась в Центральном выставочном зале в Сухуме во вторник 20 сентября."Я сама почувствовала смысловую часть интеграции, потому, что ее энциклопедическое понимание – это когда соединяются части целого. Можно сказать, что Элина открыла закрытые двери, потому, что за каждой дверью – страна, история, здесь есть такое понятие, как "тени владельцев этих дверей". Мне кажется, что это интеграция того, как могут жить старое и новое, а уходящая эстетика и современная жизнь совершенно гармонично существовать. У Миланы Хацуковой древняя керамика, утрачивает свою утилитарную часть, у нее появляется интересная, сложная смысловая нагрузка", - сказала директор ЦВЗ Союза художников Абхазии Эльвира Арсалия.Она назвала символичным то, что выставка открывается в День адыгов, который ежегодно отмечается в Кабардино-Балкарии 20 сентября."Я хочу поблагодарить тех кто пришел на нашу выставку, нам очень это приятно и волнительно. Я не ощущаю, что я где-то за границей, за пределами дома. Очень доброжелательная и приятная атмосфера, очень много знакомых и родных лиц. Надеюсь, что вам понравится наше творчество", - сказала Элина Караева.Милана Хацукова рассказала, что в Абхазию она приехала во второй раз, однако посещение республики планирует сделать доброй традицией."Здесь я почувствовала, как комфортно человеку, что здесь есть все для того, чтобы быть счастливым. Когда мы ехали, я думала и предвкушала самое ценное – это знакомство с людьми, с художниками Абхазии", - сказала она.Выставка "Интеграция" будет открыта на протяжении десяти дней и завершится 30 сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/mezhdunarodnyy-art-plener-kraski-oseni-abkhazii-proydet-v-respublike-v-oktyabre-1041286334.html

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