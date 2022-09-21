https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/mid-rf-predupredil-o-prekraschenii-obsluzhivaniya-kart-mir-v-bankakh-kazakhstana-i-vetnama-1041630098.html

МИД РФ предупредил о прекращении обслуживания карт "Мир" в банках Казахстана и Вьетнама

МИД РФ предупредил о прекращении обслуживания карт "Мир" в банках Казахстана и Вьетнама

Ранее в СМИ со ссылкой на call-центры банка Вьетнама BIDV и банка Казахстана "Халык" сообщалось о том, что некоторые вьетнамские и казахстанские банки... 21.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-21T13:55+0300

2022-09-21T13:55+0300

2022-09-21T15:00+0300

экономика

санкции

россия

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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Казахстанский "Халык Банке" и вьетнамский банк "BIDV" прекратили обслуживания карт "Мир" в связи с угрозой вторичных санкций Минфина США, сообщили в департаменте Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России. 15 сентября был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ.Российская платежная система работает, помимо России, в Абхазии, Южной Осетии, Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане. Национальная платежная система Абхазии "АПРА" интегрирована с системой "Мир". Карточки абхазских банков действуют во всех странах, принимающих "Мир".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/rossiya-vedet-peregovory-s-kitaem-po-primeneniyu-kart-mir-1041345073.html

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