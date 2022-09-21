https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/minoborony-abkhazii-prokommentirovalo-feyk-o-mobilizatsii--1041639955.html
Минобороны Абхазии прокомментировало фейк о мобилизации
Минобороны Абхазии прокомментировало фейк о мобилизации
Ранее в социальных сетях было распространено якобы заявление статс-секретаря-замминистра обороны России Николая Панкова о том, что Абхазия не избежит частичной... 21.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-21T21:47+0300
2022-09-21T21:47+0300
2022-09-21T21:47+0300
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СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Министерство обороны Абхазии заявило, что высказывание статс-секретаря-замминистра обороны России Николая Панкова, распространенное в СМИ, - фейк и не соответствует действительности.Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что интервью военного комиссара Беслана Тарба радио Sputnik относительно частичной мобилизации в России является частной точкой зрения и не отображает позиции Министерства обороны.Как отметили в пресс-службе министерства, ведомство выполняет задачи в соответствии с ранее заключенными договорами и соглашениями в военной области с Российской Федерацией.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/mid-abkhazii-prizval-grazhdan-opiratsya-tolko-na-ofitsialnye-istochniki-informatsii-1041638723.html
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министерство обороны абхазии, абхазия, россия
министерство обороны абхазии, абхазия, россия
Минобороны Абхазии прокомментировало фейк о мобилизации
Ранее в социальных сетях было распространено якобы заявление статс-секретаря-замминистра обороны России Николая Панкова о том, что Абхазия не избежит частичной мобилизации.
СУХУМ, 21 сен - Sputnik.
Министерство обороны Абхазии заявило
, что высказывание статс-секретаря-замминистра обороны России Николая Панкова, распространенное в СМИ, - фейк и не соответствует действительности.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что интервью военного комиссара Беслана Тарба радио Sputnik относительно частичной мобилизации в России является частной точкой зрения и не отображает позиции Министерства обороны.
Как отметили в пресс-службе министерства, ведомство выполняет задачи в соответствии с ранее заключенными договорами и соглашениями в военной области с Российской Федерацией.