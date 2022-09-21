https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/minoborony-abkhazii-prokommentirovalo-feyk-o-mobilizatsii--1041639955.html

Минобороны Абхазии прокомментировало фейк о мобилизации

Минобороны Абхазии прокомментировало фейк о мобилизации

Ранее в социальных сетях было распространено якобы заявление статс-секретаря-замминистра обороны России Николая Панкова о том, что Абхазия не избежит частичной... 21.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-21T21:47+0300

2022-09-21T21:47+0300

2022-09-21T21:47+0300

министерство обороны абхазии

абхазия

россия

в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/15/1040401471_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da6e29ade299d9567780a7103d56985d.jpg

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Министерство обороны Абхазии заявило, что высказывание статс-секретаря-замминистра обороны России Николая Панкова, распространенное в СМИ, - фейк и не соответствует действительности.Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что интервью военного комиссара Беслана Тарба радио Sputnik относительно частичной мобилизации в России является частной точкой зрения и не отображает позиции Министерства обороны.Как отметили в пресс-службе министерства, ведомство выполняет задачи в соответствии с ранее заключенными договорами и соглашениями в военной области с Российской Федерацией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/mid-abkhazii-prizval-grazhdan-opiratsya-tolko-na-ofitsialnye-istochniki-informatsii-1041638723.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

министерство обороны абхазии, абхазия, россия