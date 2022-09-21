https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/politolog-abkhaziya-dolzhna-byt-posledovatelna-v-svoikh-deystviyakh-1041631844.html

Политолог: Абхазия должна быть последовательна в своих действиях

Политолог: Абхазия должна быть последовательна в своих действиях

В сложившейся в мире ситуации Абхазия должна выразить поддержку России в различных сферах, так как это стратегический партнер республики, считает политолог... 21.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-21T15:45+0300

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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Вызовы для России – это одновременно вызовы и для Абхазии, поделился мнением в интервью радио Sputnik политолог Беслан Камкия.По его мнению, Абхазия в контексте международной повестки должна быть последовательна в своих действиях."Для Абхазии последовательность – это условие выживания в сегодняшнем суровом противостоянии. У нас ведь союзничество с Россией не только на политическо-дипломатической основе, здесь и цивилизационная общность в культуре, миропонимании. Мы не к европейской эгоистичной культуре относимся, а к культуре, которая формировалась именно в сопредельном российском пространстве. Поэтому беды, которые сегодня настигают Россию, касаются и нас не только политически, но и человечески", – добавил он.По словам Камкия, России в сложившейся ситуации будет необходима поддержка Абхазии, в том числе военная. Политолог считает, что общество в Абхазии всегда было на стороне России, так как страна – "фактор стабильности, союзник, который нас признал и который нас защищает"."У нас, конечно, не большая армия, но у нас есть опыт недавней войны, опыт быть мобилизационно настроенными, думаю, правительство примет достаточно взвешенные решения. Свою долю, свою часть, мне кажется представит", – сказал он.Стратегическая цель абхазского правительства – недопущение войны на территории Абхазии, подчеркнул Камкия. По его мнению, государству необходимо быть в режиме мобилизации, так как не исключено открытие "второго фронта".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/kamkiya-o-chastichnoy-mobilizatsii-v-rossii-abkhazskoe-obschestvo-otnositsya-s-ponimaniem-1041630983.html

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