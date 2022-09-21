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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 сентября

Погоду на территории Черноморского побережья Абхазии будут определять прохождение холодного фронта и перепады атмосферного давления. 21.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-21T18:25+0300

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2022-09-21T18:25+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. В четверг, 22 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии