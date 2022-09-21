https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/shoygu-rasskazal-kto-podlezhit-chastichnoy-mobilizatsii-1041615650.html
Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации
Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, процесс начнется сегодня, 21 сентября. 21.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-21T10:35+0300
2022-09-21T10:35+0300
2022-09-21T11:01+0300
военная спецоперация рф в донбассе
сергей шойгу
россия
украина
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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. В общей сложности 300 тысяч резервистов будут призваны в ходе частичной мобилизации в России, заявил в своем обращении к россиянам министр обороны Сергей Шойгу.Министр подчеркнул, что ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. Частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт.Шойгу также добавил, что у России огромный мобилизационный ресурс – 25 миллионов человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1% от него.Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.По словам министра, Запад поставляет Украине оружие в огромных объемах, около 70 военных и более 200 гражданских спутников, вся натовская группировка работает в интересах Украины, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/putin-predostereg-tekh-kto-shantazhiruet-rossiyu-yadernym-oruzhiem-1041614918.html
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сергей шойгу, россия, украина
сергей шойгу, россия, украина
Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации
10:35 21.09.2022 (обновлено: 11:01 21.09.2022)
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, процесс начнется сегодня, 21 сентября.
СУХУМ, 21 сен – Sputnik. В общей сложности 300 тысяч резервистов будут призваны в ходе частичной мобилизации в России, заявил в своем обращении к россиянам министр обороны Сергей Шойгу.
Министр подчеркнул, что ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. Частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт.
Шойгу также добавил, что у России огромный мобилизационный ресурс – 25 миллионов человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1% от него.
"Именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, в) имеют боевой опыт", – сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24".
Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
По словам министра, Запад поставляет Украине оружие в огромных объемах, около 70 военных и более 200 гражданских спутников, вся натовская группировка работает в интересах Украины, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.