https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/shoygu-rasskazal-kto-podlezhit-chastichnoy-mobilizatsii-1041615650.html

Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации

Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, процесс начнется сегодня, 21 сентября. 21.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-21T10:35+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

сергей шойгу

россия

украина

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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. В общей сложности 300 тысяч резервистов будут призваны в ходе частичной мобилизации в России, заявил в своем обращении к россиянам министр обороны Сергей Шойгу.Министр подчеркнул, что ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. Частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт.Шойгу также добавил, что у России огромный мобилизационный ресурс – 25 миллионов человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1% от него.Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.По словам министра, Запад поставляет Украине оружие в огромных объемах, около 70 военных и более 200 гражданских спутников, вся натовская группировка работает в интересах Украины, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/putin-predostereg-tekh-kto-shantazhiruet-rossiyu-yadernym-oruzhiem-1041614918.html

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сергей шойгу, россия, украина