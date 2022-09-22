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Императив безопасности: сохранение историко-культурного наследия России и Абхазии
Императив безопасности: сохранение историко-культурного наследия России и Абхазии
Круглый стол, посвященный сохранению историко-культурного наследия России и Абхазии, прошел в Доме Москвы в Сухуме в четверг, 22 сентября. 22.09.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Вопросы развития и популяризации культурного наследия России и Абхазии обсудили в Сухуме.Круглый стол открыл руководитель Представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов. “К сожалению, у многих Россотрудничество ассоциируется с квотной кампанией, а не с культурой и культурными проектами. Нам бы хотелось эту ситуацию в какой-то степени переломить. И нам бы хотелось услышать непосредственно от тех людей, которые работают при учреждениях культуры, работают с молодежью. Вы лучше знаете особенности. Мы хотели бы от вас услышать, чтобы мы могли взять от вас и улучшить свою работу", - отметил Федотов.Федотов подчеркнул, что акцент в работе делается на молодежь, которая сегодня много времени проводит в интернете.Советник посольства Российской Федерации Надежда Калинина напомнила о концепции новой гуманитарной политики РФ за рубежом.По словам Калининой, сегодня в странах Запада антироссийская истерия достигла своего апогея. Российская культура попала под санкции. Запрещают Пушкина и Чайковского. И на фоне “подобных деструктивных тенденций”, по мнению советника Посольства РФ, необходимо расширение сотрудничества с друзьями России, в частности с Абхазией.Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия назвала культуру императивом безопасности. По ее словам, сегодня, когда дети основное время проводит в киберпространстве, необходимо не их вытаскивать из интернета, а культурные проекты больше адаптировать под цифровые площадки.Народная артистка Абхазии, директор Сухумского музыкального училища Нинель Бжания предложила даже провести среди молодежи конкурс по созданию культурного проекта для цифрового пространства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/prioritetnye-vektory-na-chem-osnovyvaetsya-gumanitarnaya-politika-rossii-1041512377.html
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россотрудничество в абхазии, абхазия, россия, культура
россотрудничество в абхазии, абхазия, россия, культура
Императив безопасности: сохранение историко-культурного наследия России и Абхазии
19:55 22.09.2022 (обновлено: 20:54 22.09.2022)
Круглый стол, посвященный сохранению историко-культурного наследия России и Абхазии, прошел в Доме Москвы в Сухуме в четверг, 22 сентября.
СУХУМ, 22 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Вопросы развития и популяризации культурного наследия России и Абхазии обсудили в Сухуме.
Круглый стол открыл руководитель Представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.
“К сожалению, у многих Россотрудничество ассоциируется с квотной кампанией, а не с культурой и культурными проектами. Нам бы хотелось эту ситуацию в какой-то степени переломить. И нам бы хотелось услышать непосредственно от тех людей, которые работают при учреждениях культуры, работают с молодежью. Вы лучше знаете особенности. Мы хотели бы от вас услышать, чтобы мы могли взять от вас и улучшить свою работу", - отметил Федотов.
Федотов подчеркнул, что акцент в работе делается на молодежь, которая сегодня много времени проводит в интернете.
Советник посольства Российской Федерации Надежда Калинина напомнила о концепции новой гуманитарной политики РФ за рубежом.
"В числе важнейших целей она (концепция - прим.) предусматривает представление о России, как о государстве, которое бережно сохраняет свою богатую историю и культурное наследие, традиционные и духовно-нравственные ценности, популяризацию достижений нашей страны в науке, образовании, спорте, информационно-коммуникационных технологиях, а также развитии международного сотрудничества в разных сферах”, - подчеркнула Калинина.
По словам Калининой, сегодня в странах Запада антироссийская истерия достигла своего апогея. Российская культура попала под санкции. Запрещают Пушкина и Чайковского. И на фоне “подобных деструктивных тенденций”, по мнению советника Посольства РФ, необходимо расширение сотрудничества с друзьями России, в частности с Абхазией.
Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия назвала культуру императивом безопасности. По ее словам, сегодня, когда дети основное время проводит в киберпространстве, необходимо не их вытаскивать из интернета, а культурные проекты больше адаптировать под цифровые площадки.
Народная артистка Абхазии, директор Сухумского музыкального училища Нинель Бжания предложила даже провести среди молодежи конкурс по созданию культурного проекта для цифрового пространства.