https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/imperativ-bezopasnosti-sokhranenie-istoriko-kulturnogo-naslediya-rossii-i-abkhazii-1041656882.html

Императив безопасности: сохранение историко-культурного наследия России и Абхазии

Императив безопасности: сохранение историко-культурного наследия России и Абхазии

Круглый стол, посвященный сохранению историко-культурного наследия России и Абхазии, прошел в Доме Москвы в Сухуме в четверг, 22 сентября. 22.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-22T19:55+0300

2022-09-22T19:55+0300

2022-09-22T20:54+0300

в абхазии

россотрудничество в абхазии

абхазия

россия

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/16/1041655929_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c8c823b64cbaa6396a84f9d8184ec8fd.jpg

СУХУМ, 22 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Вопросы развития и популяризации культурного наследия России и Абхазии обсудили в Сухуме.Круглый стол открыл руководитель Представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов. “К сожалению, у многих Россотрудничество ассоциируется с квотной кампанией, а не с культурой и культурными проектами. Нам бы хотелось эту ситуацию в какой-то степени переломить. И нам бы хотелось услышать непосредственно от тех людей, которые работают при учреждениях культуры, работают с молодежью. Вы лучше знаете особенности. Мы хотели бы от вас услышать, чтобы мы могли взять от вас и улучшить свою работу", - отметил Федотов.Федотов подчеркнул, что акцент в работе делается на молодежь, которая сегодня много времени проводит в интернете.Советник посольства Российской Федерации Надежда Калинина напомнила о концепции новой гуманитарной политики РФ за рубежом.По словам Калининой, сегодня в странах Запада антироссийская истерия достигла своего апогея. Российская культура попала под санкции. Запрещают Пушкина и Чайковского. И на фоне “подобных деструктивных тенденций”, по мнению советника Посольства РФ, необходимо расширение сотрудничества с друзьями России, в частности с Абхазией.Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия назвала культуру императивом безопасности. По ее словам, сегодня, когда дети основное время проводит в киберпространстве, необходимо не их вытаскивать из интернета, а культурные проекты больше адаптировать под цифровые площадки.Народная артистка Абхазии, директор Сухумского музыкального училища Нинель Бжания предложила даже провести среди молодежи конкурс по созданию культурного проекта для цифрового пространства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/prioritetnye-vektory-na-chem-osnovyvaetsya-gumanitarnaya-politika-rossii-1041512377.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россотрудничество в абхазии, абхазия, россия, культура