https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/prioritetnye-vektory-na-chem-osnovyvaetsya-gumanitarnaya-politika-rossii-1041512377.html

Приоритетные векторы: на чем основывается гуманитарная политика России

Приоритетные векторы: на чем основывается гуманитарная политика России

Пресс-конференция с участием заместителя председателя Государственной думы Бориса Чернышова в формате видеомоста Москва-Минск-Ереван-Цхинвал-Сухум состоялась в... 14.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-14T14:55+0300

2022-09-14T14:55+0300

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5 сентября президент Росси Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции гуманитарной политики России за рубежом. В документе говорится о расширении сотрудничества со странами СНГ, Абхазией, Южной Осетий, ДНР и ЛНР как о приоритете гуманитарной политики.В рамках пресс-конференции Борис Чернышов ответил на вопросы об основных задачах и приоритетах утвержденной гуманитарной политики.Асмат Цвижба, SputnikПриоритетные векторы гуманитарной политикиЗампредседателя Госдумы отметил, что молодежная политика, образование, спорт и продвижение русского языка играют важную роль в концепции, так как эти сферы играют важную роль в гуманитарном сотрудничестве.По его словам, когда молодые люди из различных стран приезжают в Россию на фестивали, то у них рушатся навязанные Западом стереотипы о государстве. Они знакомятся с культурой, прекрасным сервисом, памятниками архитектуры, культурно-историческими ценностями и понимают, что "соврали им там", добавил Чернышов.По мнению Чернышова, главная цель у стран Запада как до начала спецоперации на Украине, так и после – дискредитация российской культуры."Мы видим, что сейчас идет борьба с самым главным нашим конкурентным преимуществом, это не только газ, нефть, прежде всего это российская культура. Борются с кем угодно – Достоевским, Чайковским, Рахманиновым, Мацуевым, Гергиевым, всеми нашими мастерами, и даже наших кошек не пускали на международные соревнования. Сейчас можно это с улыбкой воспринимать, но на самом деле, это тот страх перед любой конкуренцией с нашей страной, который мы должны преодолевать", – сказал он и добавил, что в текущей ситуации очень важны партнерские отношения с ДНР, ЛНР, Абхазией, Осетией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном.Чернышов подчеркнул, что в утвержденной концепции гуманитарной политики уделяется внимание использованию социальных сетей для донесения правды и создания российского контента.По мнению Чернышова, необходимо делать акцент на человеческие истории, судьбы, которые и отражают историю и настоящее России.Он выразил уверенность, что все знаковые мероприятия, которые организуются "под российским флагом" получают всегда полное освещение, а те, кто пытается помешать этим событиям, способствуют еще большему охвату освещения.Поддержка СМИ и печатной продукцииБорис Чернышов считает, что в России должны транслироваться осетинские или абхазские каналы. Сам он признался, что часто смотрит информационные каналы Ингушетии.Также, по мнению зампреда Госдумы, необходимо переводить современных российских писателей, которые отражают новейшую историю, действительность на языки стран-партнеров.Сотрудничество с АбхазиейЗаместитель председателя Государственной Думы ответил на вопрос о перспективе упрощения перехода абхазо-российской границы. Он отметил, что вопрос решится "в плоскости Министерства иностранных дел Абхазии" в ближайшее время.Чернышов подчеркнул, что сотрудничество с Абхазией – очень важное направление российской политики."Мы прекрасно понимаем, что мы должны развивать тот интерес, который Абхазия сегодня вызывает в России в качестве туристического центра. В этом плане мы будем взаимодействовать, должен быть более тесный формат взаимодействия с органами исполнительной власти – это Министерство науки и высшего образования, Министерство просвещения, для того чтобы обменивались образовательными программами, научными задачами. Ведь огромное количество исследований можно проводить в области археологии, изучении вопросов моря, в области, связанной со строительством. Все это можно делать в рамках совместных программ сетевого развития, это было бы правильно", – добавил он.Поддержка АрменииЗаместитель председателя Государственной Думы прокомментировал и обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что на площадке Министерства иностранных дел, ОДКБ, Совета безопасности делается все возможное для урегулирования ситуации."Для нас любые погибшие – это тоже горе, особенно в дружественных для нас странах. Руководство наших стран находится во взаимодействии, принимаются необходимые шаги, задействованы дипломатические каналы. Надеемся, в ближайшее время этот вопрос решится, обстрелы прекратятся, благодаря посредничеству РФ мы найдем необходимые решения", – сказал он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/mid-rossii-podderzhka-spetsoperatsii-abkhaziey-i-yuzhnoy-osetiey---demonstratsiya-soyuznichestva-1041505432.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/odkb-napravit-v-armeniyu-missiyu-vo-glave-s-gensekom-dlya-otsenki-situatsii-1041502149.html

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