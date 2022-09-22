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https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/istoriya-na-kamne-kak-30-let-spustya-v-sukhume-nashli-gravyuru-geroya-abkhazii-1041650979.html
История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
Художник Рауф Джикирба сделал набросок рисунка на камне 29 лет назад во время Отечественной войны народа Абхазии и ушел в бой. Он героически погиб во время... 22.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-22T17:35+0300
2022-09-22T18:01+0300
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Спустя 29 лет участники молодежной организации “Апеипш”, сотрудники Всемирного абхазо-абазинского конгресса и Музея боевой славы нашли камень с изображением образа девушки. Об удивительной истории, высеченной на камне, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikРауф Джикирба был командиром батальона. Еще до войны он увлекался изобразительным искусством. Был талантливым художником. Перед наступательной операцией на Сухум батальон, который он возглавлял, дислоцировался в селе Шрома (ныне Гума - прим.).“Мы находились в одном из домов с приусадебным участком. В саду рос белый виноград. И вот незадолго до наступления мы с Ритой Ажиба увидели, что сидит Рауф и что-то делает. Мы подошли к нему и стали расспрашивать. Но он смущенно на нас посмотрел своими голубыми глазами, и мы развернулись и ушли. Но все же смогли увидеть, чем он занимался. Он штык ножом на камне вырезал образ девушки. Затем перед наступлением Рита раскладывала карты. Рауф попросил и ему разложить. Она разложила, и как она говорила, увидела что-то плохое. Рита нервно собрала карты. Рауф спрашивает: “Что-то плохое?” Она ответила: “Ничего. Что эти карты могут рассказать?” Не знаю, совпадение это или нет, но через несколько дней он погиб в бою”, - вспоминает кавалер ордена Леона Индира Малия.В поисках камняЧерез 12 дней после гибели Рауфа закончилась война. Абхазские войска одержали победу. Спустя несколько лет Индира вспомнила про гравюру, которую перед смертью сделал Рауф Джикирба.Индира вместе с родственниками и друзьями не раз ездили в село Шрома и искали камень. Но попытки не увенчались успехом.Летом 2022 года за поиски взялся уже сын Индиры Саид Куланба. Он вместе с другими участниками молодежной организации “Апеипш” обратился ко Всемирному абхазо-абазинскому конгрессу.“18 сентября 4 батальон собирается ежегодно. Решили, что было бы символично провести в этот день поиски. Мы обратились к Всемирному абхазо-абазинскому конгрессу, лично к Эсме Квициния за помощью в организации. Она в свою очередь обратилась в Музей боевой Славы, который согласился в случае находки камня выставить его у себя в качестве экспоната. Также организация Hаlo Trust проверили, насколько безопасно место поиска. После всего этого мы приступили к поиску”, - отметил Куланба.Удача улыбнулась члену Всемирного абхазо-абазинского конгресса Щазине Бганба, которая во время видеосъемки случайно набрела на камень. Так спустя 29 лет гравюра Рауфа Джикирба была найдена. Символично и то, что ее нашли в день гибели Героя Абхазии.Камень с историей передали Музею Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220625/voyna-i-apkhyartsa-kak-khudozhnik-batal-dzhapua-sozdal-muzykalnyy-instrument-1039760732.html
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История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии

17:35 22.09.2022 (обновлено: 18:01 22.09.2022)
© SputnikИстория на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 22.09.2022
© Sputnik
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Художник Рауф Джикирба сделал набросок рисунка на камне 29 лет назад во время Отечественной войны народа Абхазии и ушел в бой. Он героически погиб во время наступательной операции на Сухум.
Спустя 29 лет участники молодежной организации “Апеипш”, сотрудники Всемирного абхазо-абазинского конгресса и Музея боевой славы нашли камень с изображением образа девушки.
Об удивительной истории, высеченной на камне, читайте в материале Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Рауф Джикирба был командиром батальона. Еще до войны он увлекался изобразительным искусством. Был талантливым художником. Перед наступательной операцией на Сухум батальон, который он возглавлял, дислоцировался в селе Шрома (ныне Гума - прим.).
“Мы находились в одном из домов с приусадебным участком. В саду рос белый виноград. И вот незадолго до наступления мы с Ритой Ажиба увидели, что сидит Рауф и что-то делает. Мы подошли к нему и стали расспрашивать. Но он смущенно на нас посмотрел своими голубыми глазами, и мы развернулись и ушли. Но все же смогли увидеть, чем он занимался. Он штык ножом на камне вырезал образ девушки. Затем перед наступлением Рита раскладывала карты. Рауф попросил и ему разложить. Она разложила, и как она говорила, увидела что-то плохое. Рита нервно собрала карты. Рауф спрашивает: “Что-то плохое?” Она ответила: “Ничего. Что эти карты могут рассказать?” Не знаю, совпадение это или нет, но через несколько дней он погиб в бою”, - вспоминает кавалер ордена Леона Индира Малия.
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В поисках камня

Через 12 дней после гибели Рауфа закончилась война. Абхазские войска одержали победу. Спустя несколько лет Индира вспомнила про гравюру, которую перед смертью сделал Рауф Джикирба.
Индира вместе с родственниками и друзьями не раз ездили в село Шрома и искали камень. Но попытки не увенчались успехом.
Летом 2022 года за поиски взялся уже сын Индиры Саид Куланба. Он вместе с другими участниками молодежной организации “Апеипш” обратился ко Всемирному абхазо-абазинскому конгрессу.
“18 сентября 4 батальон собирается ежегодно. Решили, что было бы символично провести в этот день поиски. Мы обратились к Всемирному абхазо-абазинскому конгрессу, лично к Эсме Квициния за помощью в организации. Она в свою очередь обратилась в Музей боевой Славы, который согласился в случае находки камня выставить его у себя в качестве экспоната. Также организация Hаlo Trust проверили, насколько безопасно место поиска. После всего этого мы приступили к поиску”, - отметил Куланба.
© Foto / Эсма КвицинияИстория на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии - Sputnik Абхазия
1/4
© Foto / Эсма Квициния
История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
© Foto / Эсма КвицинияИстория на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии - Sputnik Абхазия
2/4
© Foto / Эсма Квициния
История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
© Foto / Эсма КвицинияИстория на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии - Sputnik Абхазия
3/4
© Foto / Эсма Квициния
История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
© Foto / Эсма КвицинияИстория на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии - Sputnik Абхазия
4/4
© Foto / Эсма Квициния
История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
1/4
© Foto / Эсма Квициния
История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
2/4
© Foto / Эсма Квициния
История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
3/4
© Foto / Эсма Квициния
История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
4/4
© Foto / Эсма Квициния
История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
Удача улыбнулась члену Всемирного абхазо-абазинского конгресса Щазине Бганба, которая во время видеосъемки случайно набрела на камень. Так спустя 29 лет гравюра Рауфа Джикирба была найдена. Символично и то, что ее нашли в день гибели Героя Абхазии.
Камень с историей передали Музею Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.
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