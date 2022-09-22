История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
17:35 22.09.2022 (обновлено: 18:01 22.09.2022)
© SputnikИстория на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
© Sputnik
Художник Рауф Джикирба сделал набросок рисунка на камне 29 лет назад во время Отечественной войны народа Абхазии и ушел в бой. Он героически погиб во время наступательной операции на Сухум.
Спустя 29 лет участники молодежной организации “Апеипш”, сотрудники Всемирного абхазо-абазинского конгресса и Музея боевой славы нашли камень с изображением образа девушки.
Об удивительной истории, высеченной на камне, читайте в материале Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Рауф Джикирба был командиром батальона. Еще до войны он увлекался изобразительным искусством. Был талантливым художником. Перед наступательной операцией на Сухум батальон, который он возглавлял, дислоцировался в селе Шрома (ныне Гума - прим.).
“Мы находились в одном из домов с приусадебным участком. В саду рос белый виноград. И вот незадолго до наступления мы с Ритой Ажиба увидели, что сидит Рауф и что-то делает. Мы подошли к нему и стали расспрашивать. Но он смущенно на нас посмотрел своими голубыми глазами, и мы развернулись и ушли. Но все же смогли увидеть, чем он занимался. Он штык ножом на камне вырезал образ девушки. Затем перед наступлением Рита раскладывала карты. Рауф попросил и ему разложить. Она разложила, и как она говорила, увидела что-то плохое. Рита нервно собрала карты. Рауф спрашивает: “Что-то плохое?” Она ответила: “Ничего. Что эти карты могут рассказать?” Не знаю, совпадение это или нет, но через несколько дней он погиб в бою”, - вспоминает кавалер ордена Леона Индира Малия.
В поисках камня
Через 12 дней после гибели Рауфа закончилась война. Абхазские войска одержали победу. Спустя несколько лет Индира вспомнила про гравюру, которую перед смертью сделал Рауф Джикирба.
Индира вместе с родственниками и друзьями не раз ездили в село Шрома и искали камень. Но попытки не увенчались успехом.
Летом 2022 года за поиски взялся уже сын Индиры Саид Куланба. Он вместе с другими участниками молодежной организации “Апеипш” обратился ко Всемирному абхазо-абазинскому конгрессу.
“18 сентября 4 батальон собирается ежегодно. Решили, что было бы символично провести в этот день поиски. Мы обратились к Всемирному абхазо-абазинскому конгрессу, лично к Эсме Квициния за помощью в организации. Она в свою очередь обратилась в Музей боевой Славы, который согласился в случае находки камня выставить его у себя в качестве экспоната. Также организация Hаlo Trust проверили, насколько безопасно место поиска. После всего этого мы приступили к поиску”, - отметил Куланба.
© Foto / Эсма КвицинияИстория на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
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© Foto / Эсма Квициния
История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
© Foto / Эсма КвицинияИстория на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
2/4
© Foto / Эсма Квициния
История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
© Foto / Эсма КвицинияИстория на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
3/4
© Foto / Эсма Квициния
История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
© Foto / Эсма КвицинияИстория на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
4/4
© Foto / Эсма Квициния
История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
1/4
© Foto / Эсма Квициния
История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
2/4
© Foto / Эсма Квициния
История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
3/4
© Foto / Эсма Квициния
История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
4/4
© Foto / Эсма Квициния
История на камне: как 30 лет спустя в Сухуме нашли гравюру Героя Абхазии
Удача улыбнулась члену Всемирного абхазо-абазинского конгресса Щазине Бганба, которая во время видеосъемки случайно набрела на камень. Так спустя 29 лет гравюра Рауфа Джикирба была найдена. Символично и то, что ее нашли в день гибели Героя Абхазии.
Камень с историей передали Музею Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.