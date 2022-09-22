https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/karty-mir-prodolzhayut-rabotat-v-turtsii-zayavil-glava-nspk-1041643494.html
Карты "Мир" продолжают работать в Турции, заявил глава НСПК
Карты "Мир" продолжают работать в Турции, заявил глава НСПК
На этой неделе два турецких банка, "Ишбанк" и "Денизбанк", сообщили, что прекратили обслуживать российские карты " Мир ". 22.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-22T12:00+0300
2022-09-22T12:00+0300
2022-09-22T12:00+0300
экономика
россия
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/1c/1031921124_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e0d8a2a2cb0a4ffd07206c404dcf8833.jpg
СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Карты "Мир" продолжают работать в Турции и других странах, уровень шума вокругкарт платежной системы"Мир" за рубежом несколько преувеличен, сообщил агентству "Прайм" гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора платежной системы "Мир" Владимир Комлев.Он подчеркнул, что по остальным странам, принимающим карты "Мир" "вообще пока никаких изменений нет". На этой неделе два турецких банка, "Ишбанк" и "Денизбанк", сообщили, что прекратили обслуживать российские карты " Мир ". Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Позднее Народный банк Казахстана, являющийся крупнейшим банком страны, приостановил обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах, однако сообщал, что в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг. Российская платежная система работает, помимо России, в Абхазии, Южной Осетии, Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане.Национальная платежная система Абхазии "АПРА" интегрирована с системой "Мир". Карточки абхазских банков действуют во всех странах, принимающих "Мир".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/mid-rf-predupredil-o-prekraschenii-obsluzhivaniya-kart-mir-v-bankakh-kazakhstana-i-vetnama-1041630098.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/1c/1031921124_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_4ffe725f120234e222647c5ad3771c0a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, россия, санкции
экономика, россия, санкции
Карты "Мир" продолжают работать в Турции, заявил глава НСПК
На этой неделе два турецких банка, "Ишбанк" и "Денизбанк", сообщили, что прекратили обслуживать российские карты " Мир ".
СУХУМ, 22 сен - Sputnik.
Карты "Мир" продолжают работать в Турции и других странах, уровень шума вокругкарт платежной системы"Мир" за рубежом несколько преувеличен, сообщил агентству "Прайм"
гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора платежной системы "Мир" Владимир Комлев.
"Уровень опасений, шума вокруг платежной системы "Мир" за рубежом - он несколько преувеличен. По Турции, наверное, такая самая выразительная тема. Среди наших банков-партнеров два банка, это коммерческие банки, они приостановили сотрудничество, но три банка продолжают работать", - заявил он в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России - XXI век".
Он подчеркнул, что по остальным странам, принимающим карты "Мир" "вообще пока никаких изменений нет".
На этой неделе два турецких банка, "Ишбанк" и "Денизбанк", сообщили, что прекратили обслуживать российские карты " Мир ". Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ.
Позднее Народный банк Казахстана, являющийся крупнейшим банком страны, приостановил обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах, однако сообщал, что в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг.
Российская платежная система работает, помимо России, в Абхазии, Южной Осетии, Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане.
Национальная платежная система Абхазии "АПРА" интегрирована с системой "Мир". Карточки абхазских банков действуют во всех странах, принимающих "Мир".