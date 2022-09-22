https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/karty-mir-prodolzhayut-rabotat-v-turtsii-zayavil-glava-nspk-1041643494.html

Карты "Мир" продолжают работать в Турции, заявил глава НСПК

Карты "Мир" продолжают работать в Турции, заявил глава НСПК

На этой неделе два турецких банка, "Ишбанк" и "Денизбанк", сообщили, что прекратили обслуживать российские карты " Мир ". 22.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-22T12:00+0300

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экономика

россия

санкции

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СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Карты "Мир" продолжают работать в Турции и других странах, уровень шума вокругкарт платежной системы"Мир" за рубежом несколько преувеличен, сообщил агентству "Прайм" гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора платежной системы "Мир" Владимир Комлев.Он подчеркнул, что по остальным странам, принимающим карты "Мир" "вообще пока никаких изменений нет". На этой неделе два турецких банка, "Ишбанк" и "Денизбанк", сообщили, что прекратили обслуживать российские карты " Мир ". Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Позднее Народный банк Казахстана, являющийся крупнейшим банком страны, приостановил обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах, однако сообщал, что в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг. Российская платежная система работает, помимо России, в Абхазии, Южной Осетии, Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане.Национальная платежная система Абхазии "АПРА" интегрирована с системой "Мир". Карточки абхазских банков действуют во всех странах, принимающих "Мир".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/mid-rf-predupredil-o-prekraschenii-obsluzhivaniya-kart-mir-v-bankakh-kazakhstana-i-vetnama-1041630098.html

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