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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 сентября
На территории Черноморского побережья Абхазии по-прежнему сохранится влияния холодных атмосферных фронтов южного циклона. 22.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-22T15:05+0300
2022-09-22T15:05+0300
2022-09-22T16:28+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 22 сен - Sputnik. В пятницу, 23 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, умеренный дождь, временами переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 сентября
15:05 22.09.2022 (обновлено: 16:28 22.09.2022)
На территории Черноморского побережья Абхазии по-прежнему сохранится влияния холодных атмосферных фронтов южного циклона.
СУХУМ, 22 сен - Sputnik. В пятницу, 23 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, умеренный дождь, временами переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.