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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 сентября

На территории Черноморского побережья Абхазии по-прежнему сохранится влияния холодных атмосферных фронтов южного циклона. 22.09.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 22 сен - Sputnik. В пятницу, 23 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, умеренный дождь, временами переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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погода в абхазии