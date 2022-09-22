https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/sochinskaya-transportnaya-prokuratura-priznala-zakonnym-delo-protiv-grazhdanina-abkhazii-1041653585.html

Сочинская транспортная прокуратура признала законным дело против гражданина Абхазии

Сочинская транспортная прокуратура признала законным дело против гражданина Абхазии

По уголовному делу по факту уклонения от уплаты таможенных платежей проходят два гражданина - России и Абхазии. 22.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-22T16:51+0300

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СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Сочинская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении двух граждан - России и Абхазии.Их подозревают в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Отмечается, что они предоставили таможенному органу документы с ложными сведениями о цели ввоза машины.Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до пяти лет.Ход и результаты расследования уголовного дела Сочинской транспортной прокуратурой взяты на контроль.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/tamozhenniki-abkhazii-i-rossii-obsudili-poryadok-peremescheniya-avtomobiley-cherez-granitsu-1036745255.html

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