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https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/sochinskaya-transportnaya-prokuratura-priznala-zakonnym-delo-protiv-grazhdanina-abkhazii-1041653585.html
Сочинская транспортная прокуратура признала законным дело против гражданина Абхазии
Сочинская транспортная прокуратура признала законным дело против гражданина Абхазии
По уголовному делу по факту уклонения от уплаты таможенных платежей проходят два гражданина - России и Абхазии. 22.09.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Сочинская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении двух граждан - России и Абхазии.Их подозревают в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Отмечается, что они предоставили таможенному органу документы с ложными сведениями о цели ввоза машины.Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до пяти лет.Ход и результаты расследования уголовного дела Сочинской транспортной прокуратурой взяты на контроль.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/tamozhenniki-abkhazii-i-rossii-obsudili-poryadok-peremescheniya-avtomobiley-cherez-granitsu-1036745255.html
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таможня, абхазия, россия
таможня, абхазия, россия

Сочинская транспортная прокуратура признала законным дело против гражданина Абхазии

16:51 22.09.2022
© Sputnik / Акоп Кущян КПП Псоу
КПП Псоу - Sputnik Абхазия, 1920, 22.09.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
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По уголовному делу по факту уклонения от уплаты таможенных платежей проходят два гражданина - России и Абхазии.
СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Сочинская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении двух граждан - России и Абхазии.
Их подозревают в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемые уклонились от уплаты 2,9 млн руб за ввоз в Россию из Абхазию автомобиля "Toyota LandCruiser".
Отмечается, что они предоставили таможенному органу документы с ложными сведениями о цели ввоза машины.
Рабочая встреча представителей ГТК Республики Абхазия и ФТС России - Sputnik Абхазия, 1920, 16.12.2021
В Абхазии
Таможенники Абхазии и России обсудили порядок перемещения автомобилей через границу
16 декабря 2021, 16:01
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Ход и результаты расследования уголовного дела Сочинской транспортной прокуратурой взяты на контроль.
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