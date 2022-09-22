https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/sochinskaya-transportnaya-prokuratura-priznala-zakonnym-delo-protiv-grazhdanina-abkhazii-1041653585.html
Сочинская транспортная прокуратура признала законным дело против гражданина Абхазии
Сочинская транспортная прокуратура признала законным дело против гражданина Абхазии
По уголовному делу по факту уклонения от уплаты таможенных платежей проходят два гражданина - России и Абхазии. 22.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-22T16:51+0300
2022-09-22T16:51+0300
2022-09-22T16:51+0300
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СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Сочинская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении двух граждан - России и Абхазии.Их подозревают в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Отмечается, что они предоставили таможенному органу документы с ложными сведениями о цели ввоза машины.Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до пяти лет.Ход и результаты расследования уголовного дела Сочинской транспортной прокуратурой взяты на контроль.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/tamozhenniki-abkhazii-i-rossii-obsudili-poryadok-peremescheniya-avtomobiley-cherez-granitsu-1036745255.html
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таможня, абхазия, россия
Сочинская транспортная прокуратура признала законным дело против гражданина Абхазии
По уголовному делу по факту уклонения от уплаты таможенных платежей проходят два гражданина - России и Абхазии.
СУХУМ, 22 сен - Sputnik.
Сочинская транспортная прокуратура признала
законным возбуждение уголовного дела в отношении двух граждан - России и Абхазии.
Их подозревают в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемые уклонились от уплаты 2,9 млн руб за ввоз в Россию из Абхазию автомобиля "Toyota LandCruiser".
Отмечается, что они предоставили таможенному органу документы с ложными сведениями о цели ввоза машины.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Ход и результаты расследования уголовного дела Сочинской транспортной прокуратурой взяты на контроль.