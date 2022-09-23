https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/artilleriyskie-boepripasy-byli-naydeny-v-kodorskom-uschele-1041669260.html

Артиллерийские боеприпасы были найдены в Кодорском ущелье

Артиллерийские боеприпасы были найдены в Кодорском ущелье

Арсенал был обнаружен в лесном массиве села Зыма в Гулрыпшском районе. 23.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-23T17:58+0300

2022-09-23T17:58+0300

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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Сотрудники погрануправления ФСБ России в Абхазии совместно с сотрудниками Службы государственной безопасности Абхазии обнаружили артиллерийские боеприпасы в Кодорском ущелье, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Всего было найдено три артиллерийских снаряда калибра 122 миллиметра, 181 патрон к стрелковому оружию калибром 7,62 миллиметра и пулеметный ствол иностранного производства калибра 5,56 миллиметра.Все боеприпасы были уничтожены на месте саперами пиротехнического отдела МЧС Абхазии с помощью контролируемого взрыва.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/premer-ministr-abkhazii-provel-soveschanie-po-itogam-zasedaniya-sovbeza-1041657134.html

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