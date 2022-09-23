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Артиллерийские боеприпасы были найдены в Кодорском ущелье
Артиллерийские боеприпасы были найдены в Кодорском ущелье
Арсенал был обнаружен в лесном массиве села Зыма в Гулрыпшском районе. 23.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-23T17:58+0300
2022-09-23T17:58+0300
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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Сотрудники погрануправления ФСБ России в Абхазии совместно с сотрудниками Службы государственной безопасности Абхазии обнаружили артиллерийские боеприпасы в Кодорском ущелье, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Всего было найдено три артиллерийских снаряда калибра 122 миллиметра, 181 патрон к стрелковому оружию калибром 7,62 миллиметра и пулеметный ствол иностранного производства калибра 5,56 миллиметра.Все боеприпасы были уничтожены на месте саперами пиротехнического отдела МЧС Абхазии с помощью контролируемого взрыва.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/premer-ministr-abkhazii-provel-soveschanie-po-itogam-zasedaniya-sovbeza-1041657134.html
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абхазия, новости, мчс абхазии
абхазия, новости, мчс абхазии
Артиллерийские боеприпасы были найдены в Кодорском ущелье
Арсенал был обнаружен в лесном массиве села Зыма в Гулрыпшском районе.
СУХУМ, 23 сен - Sputnik.
Сотрудники погрануправления ФСБ России в Абхазии совместно с сотрудниками Службы государственной безопасности Абхазии обнаружили артиллерийские боеприпасы в Кодорском ущелье, сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
Всего было найдено три артиллерийских снаряда калибра 122 миллиметра, 181 патрон к стрелковому оружию калибром 7,62 миллиметра и пулеметный ствол иностранного производства калибра 5,56 миллиметра.
Все боеприпасы были уничтожены на месте саперами пиротехнического отдела МЧС Абхазии с помощью контролируемого взрыва.