Фонд "Ашана" проведет благотворительный аукцион "Во имя жизни"

"По устоявшейся традиции, все вырученные средства будут направлены на лечение подопечного фонда – на этот раз в поддержку Миши Реймана, необходимая сумма в 300 тысяч рублей. Средства пойдут на приобретение лекарств и расходных материалов для перевязки, которые ему необходимы по состоянию здоровья", - подчеркнула она.