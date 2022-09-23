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Фонд "Ашана" проведет благотворительный аукцион "Во имя жизни"
Фонд "Ашана" проведет благотворительный аукцион "Во имя жизни"
Все вырученные средства с аукциона, будут направлены на лечение тяжелобольного подопечного фонда "Ашана" - Миши Реймана с диагнозом буллезный эпидермолиз. 23.09.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. В концертном зале Абхазского драмтеатра культурно-благотворительный фонд "Ашана" проведет закрытый благотворительный аукцион "Во имя жизни", рассказала Sputnik директор фонда Мактина Джинджолия.На аукционе будут представлены 15 лотов, это коллекционные куклы Асиды Ахуба, картины известных абхазских художников – Тимура Цвижба, Батала Джапуа, Александра Бояджана, Апщи Хагба, Адгура Ампар, Дианы Хинтба, памятные монеты Национального Банка Абхазии, ювелирные изделия, ценные книги. Джинджолия подчеркнула, что все авторы передали свои работы на безвозмездной основе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/krasivye-nomera-fond-ashana-podvel-itogi-blagotvoritelnogo-auktsiona-1041322352.html
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абхазия, новости, культурно-благотворительный фонд "ашана"
абхазия, новости, культурно-благотворительный фонд "ашана"

Фонд "Ашана" проведет благотворительный аукцион "Во имя жизни"

16:33 23.09.2022 (обновлено: 18:30 23.09.2022)
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Монеты номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 23.09.2022
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Все вырученные средства с аукциона, будут направлены на лечение тяжелобольного подопечного фонда "Ашана" - Миши Реймана с диагнозом буллезный эпидермолиз.
СУХУМ, 23 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. В концертном зале Абхазского драмтеатра культурно-благотворительный фонд "Ашана" проведет закрытый благотворительный аукцион "Во имя жизни", рассказала Sputnik директор фонда Мактина Джинджолия.
"По устоявшейся традиции, все вырученные средства будут направлены на лечение подопечного фонда – на этот раз в поддержку Миши Реймана, необходимая сумма в 300 тысяч рублей. Средства пойдут на приобретение лекарств и расходных материалов для перевязки, которые ему необходимы по состоянию здоровья", - подчеркнула она.
На аукционе будут представлены 15 лотов, это коллекционные куклы Асиды Ахуба, картины известных абхазских художников – Тимура Цвижба, Батала Джапуа, Александра Бояджана, Апщи Хагба, Адгура Ампар, Дианы Хинтба, памятные монеты Национального Банка Абхазии, ювелирные изделия, ценные книги.
Джинджолия подчеркнула, что все авторы передали свои работы на безвозмездной основе.
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