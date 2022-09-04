https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/krasivye-nomera-fond-ashana-podvel-itogi-blagotvoritelnogo-auktsiona-1041322352.html

Красивые номера: фонд "Ашана" подвел итоги благотворительного аукциона

Красивые номера: фонд "Ашана" подвел итоги благотворительного аукциона

На благотворительном аукционе по продаже государственных регистрационных номеров было выручено почти три миллиона рублей. 04.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-04T17:43+0300

2022-09-04T17:43+0300

2022-09-04T18:35+0300

в абхазии

абхазия

культурно-благотворительный фонд "ашана"

новости

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СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Благотворительный фонд "Ашана" завершил традиционный аукцион "Красивые номера", сказала в интервью радио Sputnik менеджер фонда по взаимодействию со СМИ Мария Шакая.Самая высокая ставка аукциона пришлась на автомобильный номер E999УУ. За него один из участников акции заплатил 195 тысяч рублей."Также хочется отметить, что несмотря на то, что ставки на лоты были немного завышены, автолюбители, понимая цель проведения аукциона, проявляли своего рода социальную ответственность и с удовольствием приобретали номера. Многие участники использовали функцию моментального выкупа номера, также очень много участников активно делали крупные ставки", - заметила Шакая.Благодаря акции, благотворительный фонд "Ашана" может закрыть сборы средств для своих подопечных."Благодаря аукциону " Красивые номера" мы в срочном порядке оплатили лечение двум подопечным фонда - Амиру Халваш и Баграту Джабава. Также благодаря акции мы закрыли еще два сбора, для Анелы Лакашия и Леона Кирия. То есть, можно сказать, что мы будем брать из резерва вырученные средства для закрытия таких срочных сборов для детишек", - сказала представительница фонда.Благотворительный аукцион "Красивые номера" проходил с 1 июля по 31 августа. За возможность проведения акции Шакая поблагодарила министра внутренних дел Абхазии Вальтера Бутба.

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