https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/minoborony-rossii-vklyuchilo-novye-kategorii-v-spiski-grazhdan-ne-podlezhaschikh-mobilizatsii-1041664643.html
Минобороны России включило новые категории в списки граждан, не подлежащих мобилизации
Минобороны России включило новые категории в списки граждан, не подлежащих мобилизации
Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. 23.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-23T12:20+0300
2022-09-23T12:20+0300
2022-09-23T13:19+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Министерство обороны России приняло решение о непривлечении некоторых категорий граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.На военную службу не будут привлечены граждане, работающие в организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, в российских операторах связи, в системообразующих организациях в сфере информации и связи, в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры.Президент России подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. При этом он заявил, что призыву будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт
https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/minoborony-rossii-opublikovalo-razyasneniya-po-mobilizatsii-1041656266.html
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новости, министерство обороны рф, россия
новости, министерство обороны рф, россия
Минобороны России включило новые категории в списки граждан, не подлежащих мобилизации
12:20 23.09.2022 (обновлено: 13:19 23.09.2022)
Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.
СУХУМ, 23 авг - Sputnik.
Министерство обороны России приняло решение о непривлечении некоторых категорий граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщается
в официальном Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что решение было принято для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России.
На военную службу не будут привлечены граждане, работающие в организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, в российских операторах связи, в системообразующих организациях в сфере информации и связи, в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры.
Президент России подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. При этом он заявил, что призыву будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт