https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/minoborony-rossii-vklyuchilo-novye-kategorii-v-spiski-grazhdan-ne-podlezhaschikh-mobilizatsii-1041664643.html

Минобороны России включило новые категории в списки граждан, не подлежащих мобилизации

Минобороны России включило новые категории в списки граждан, не подлежащих мобилизации

Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. 23.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-23T12:20+0300

2022-09-23T12:20+0300

2022-09-23T13:19+0300

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СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Министерство обороны России приняло решение о непривлечении некоторых категорий граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.На военную службу не будут привлечены граждане, работающие в организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, в российских операторах связи, в системообразующих организациях в сфере информации и связи, в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры.Президент России подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. При этом он заявил, что призыву будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт

https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/minoborony-rossii-opublikovalo-razyasneniya-po-mobilizatsii-1041656266.html

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