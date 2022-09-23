https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/muzhchina-byl-arestovan-za-vvoz-narkotikov-v-abkhaziyu-1041664934.html

Мужчина был арестован за ввоз наркотиков в Абхазию

Мужчина был арестован за ввоз наркотиков в Абхазию

Задержанный купил 0,96 грамм метадона в Сочи без цели сбыта и перевез запрещенное вещество через абхазо-российскую границу. 23.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-23T19:40+0300

2022-09-23T19:40+0300

2022-09-23T19:48+0300

абхазия

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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Мужчина был взят под стражу по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке и незаконном ввозе наркотиков в Абхазию без цели сбыта. Об этом сообщается на сайте Сухумского городского суда.После пересечения им КПП "Псоу", Роганян был задержан сотрудниками правоохранительных органов, в ходе личного досмотра запрещенное вещество было найдет в пачке из-под сигарет "King".Пресс-служба суда напоминает, что Ваган Роганян считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/grazhdane-uzbekistana-zaderzhany-v-sukhume-za-sbyt-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1041600979.html

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