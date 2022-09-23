https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/muzhchina-byl-arestovan-za-vvoz-narkotikov-v-abkhaziyu-1041664934.html
Мужчина был арестован за ввоз наркотиков в Абхазию
Мужчина был арестован за ввоз наркотиков в Абхазию
Задержанный купил 0,96 грамм метадона в Сочи без цели сбыта и перевез запрещенное вещество через абхазо-российскую границу. 23.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-23T19:40+0300
2022-09-23T19:40+0300
2022-09-23T19:48+0300
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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Мужчина был взят под стражу по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке и незаконном ввозе наркотиков в Абхазию без цели сбыта. Об этом сообщается на сайте Сухумского городского суда.После пересечения им КПП "Псоу", Роганян был задержан сотрудниками правоохранительных органов, в ходе личного досмотра запрещенное вещество было найдет в пачке из-под сигарет "King".Пресс-служба суда напоминает, что Ваган Роганян считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/grazhdane-uzbekistana-zaderzhany-v-sukhume-za-sbyt-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1041600979.html
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абхазия
Мужчина был арестован за ввоз наркотиков в Абхазию
19:40 23.09.2022 (обновлено: 19:48 23.09.2022)
Задержанный купил 0,96 грамм метадона в Сочи без цели сбыта и перевез запрещенное вещество через абхазо-российскую границу.
СУХУМ, 23 сен - Sputnik.
Мужчина был взят под стражу по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке и незаконном ввозе наркотиков в Абхазию без цели сбыта. Об этом сообщается
на сайте Сухумского городского суда.
Согласно версии предварительного следствия, Ваган Роганян умышленно и незаконно приобрел в Адлерском районе города Сочи метадон весом 0,96 грамм (в крупном размере - прим.ред) без цели сбыта. Наркотики были упакованы в два свертка, которые подозреваемый хранил и перевозил при себе.
После пересечения им КПП "Псоу", Роганян был задержан сотрудниками правоохранительных органов, в ходе личного досмотра запрещенное вещество было найдет в пачке из-под сигарет "King".
Пресс-служба суда напоминает, что Ваган Роганян считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.