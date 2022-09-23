https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/muzhchina-razyskivaemyy-po-podozreniyu-v-ubiystve-zaderzhan-v-abkhazii-1041668467.html

Мужчина, разыскиваемый по подозрению в убийстве, задержан в Абхазии

Мужчина, разыскиваемый по подозрению в убийстве, задержан в Абхазии

Мужчина находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство о заключении под стражу. 23.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-23T15:35+0300

2022-09-23T15:35+0300

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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Житель Гудауты Темур Чичба, подозреваемый в убийстве, был задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.Причиной убийства стал семейный конфликт, сообщается, что Чичба действовал умышленно. Подозреваемый был объявлен в розыск 30 декабря 2019 года.В ближайшее время в Гудаутский районный суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/nazvano-imya-podozrevaemogo-v-obstrele-mashiny-semi-basariya-1041664260.html

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