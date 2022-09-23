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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 24 и 25 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 24 и 25 сентября

Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада с холодными массами воздуха. 23.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-23T16:59+0300

2022-09-23T16:59+0300

2022-09-23T16:59+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. В выходные дни, 24 и 25 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу временами дождь, переходящий в ливневый с грозой, местами возможен град, в горах - снег. В воскресенье утром возможен слабый дождь, днем без осадков.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 13- 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии