Создана рабочая группа по улучшению мобилизационной подготовки в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Правительство Абхазии утвердило проект республиканского бюджета на 2022 год
© Sputnik / Томас Тхайцук
Распоряжение о создании группы подписал премьер-министр республики Александр Анкваб.
СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Создана рабочая группа для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в Абхазии, сообщает пресс-служба Кабмина.
Руководителем группы был назначен вице-премьер Абхазии Сергей Пустовалов.
В состав группы также вошли:
Нодар Авидзба, замминистра обороны Абхазии, начальник управления материально-технического обеспечения ведомства;
Тимур Агрба, начальник Управления капитального строительства;
Рустам Адлейба, директор "Абхазфармации";
Ирма Амичба, первый заместитель министра финансов;
Ардзинба Тимур, служба государственной безопасности Абхазии;
Эдуард Бондарь, начальник организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии;
Руслан Тванба, гендиректор компании "Апсныргылара";
Т. Харчилава, начальник отделения Военного комиссариата
Гиви Хурхумал, начальник контрольно-ревизионного управления Министерства финансов;
Тамаз Цахнакия, директор Республиканского центра медико-социальной экспертизы;
Беслан Цвижба, первый заместитель министра обороны;
Темур Шергелия, председатель комитета Парламента Абхазии по обороне и национальной безопасности.
Цель работы группы - выработка рекомендаций по улучшению материально-технического, финансового и медицинского обеспечения армии, организация врачебно-призывных комиссий, надлежащее взаимодействие с резервом ВС Абхазии, ремонт жилищно-казарменного фонда и другие неотложные вопросы.