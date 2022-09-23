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Создана рабочая группа по улучшению мобилизационной подготовки в Абхазии
Создана рабочая группа по улучшению мобилизационной подготовки в Абхазии
Распоряжение о создании группы подписал премьер-министр республики Александр Анкваб. 23.09.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Создана рабочая группа для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в Абхазии, сообщает пресс-служба Кабмина.Руководителем группы был назначен вице-премьер Абхазии Сергей Пустовалов.В состав группы также вошли: Цель работы группы - выработка рекомендаций по улучшению материально-технического, финансового и медицинского обеспечения армии, организация врачебно-призывных комиссий, надлежащее взаимодействие с резервом ВС Абхазии, ремонт жилищно-казарменного фонда и другие неотложные вопросы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/premer-ministr-abkhazii-provel-soveschanie-po-itogam-zasedaniya-sovbeza-1041657134.html
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Создана рабочая группа по улучшению мобилизационной подготовки в Абхазии

21:15 23.09.2022
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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Распоряжение о создании группы подписал премьер-министр республики Александр Анкваб.
СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Создана рабочая группа для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в Абхазии, сообщает пресс-служба Кабмина.
Руководителем группы был назначен вице-премьер Абхазии Сергей Пустовалов.
В состав группы также вошли:
Нодар Авидзба, замминистра обороны Абхазии, начальник управления материально-технического обеспечения ведомства;
Тимур Агрба, начальник Управления капитального строительства;
Рустам Адлейба, директор "Абхазфармации";
Ирма Амичба, первый заместитель министра финансов;
Ардзинба Тимур, служба государственной безопасности Абхазии;
Эдуард Бондарь, начальник организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии;
Руслан Тванба, гендиректор компании "Апсныргылара";
Т. Харчилава, начальник отделения Военного комиссариата
Гиви Хурхумал, начальник контрольно-ревизионного управления Министерства финансов;
Тамаз Цахнакия, директор Республиканского центра медико-социальной экспертизы;
Беслан Цвижба, первый заместитель министра обороны;
Темур Шергелия, председатель комитета Парламента Абхазии по обороне и национальной безопасности.
Цель работы группы - выработка рекомендаций по улучшению материально-технического, финансового и медицинского обеспечения армии, организация врачебно-призывных комиссий, надлежащее взаимодействие с резервом ВС Абхазии, ремонт жилищно-казарменного фонда и другие неотложные вопросы.
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