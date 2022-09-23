https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/sozdana-rabochaya-gruppa-po-uluchsheniyu-mobilizatsionnoy-podgotovki-v-abkhazii-1041672844.html

Создана рабочая группа по улучшению мобилизационной подготовки в Абхазии

Создана рабочая группа по улучшению мобилизационной подготовки в Абхазии

Распоряжение о создании группы подписал премьер-министр республики Александр Анкваб. 23.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-23T21:15+0300

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в абхазии

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кабмин абхазии

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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Создана рабочая группа для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в Абхазии, сообщает пресс-служба Кабмина.Руководителем группы был назначен вице-премьер Абхазии Сергей Пустовалов.В состав группы также вошли: Цель работы группы - выработка рекомендаций по улучшению материально-технического, финансового и медицинского обеспечения армии, организация врачебно-призывных комиссий, надлежащее взаимодействие с резервом ВС Абхазии, ремонт жилищно-казарменного фонда и другие неотложные вопросы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/premer-ministr-abkhazii-provel-soveschanie-po-itogam-zasedaniya-sovbeza-1041657134.html

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