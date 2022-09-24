https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/azhd-otchitalas-o-prodelannoy-na-putyakh-rabote-1041675871.html

АЖД отчиталась о проделанной на путях работе

АЖД отчиталась о проделанной на путях работе

Работы идут полным ходом - пути расчищаются от ненужной растительности, меняются негодные к эксплуатации брусья и шпалы. 24.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-24T13:00+0300

2022-09-24T13:00+0300

2022-09-24T13:00+0300

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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Путейцы "Абхазской железной дороги" проводят работы на железнодорожных путях, сообщает пресс-служба предприятия.Также завершена замена брусьев на четырех железнодорожных мостах - в Сухуме через реку Басла, в Гудаутском районе - через Хыпсту, в Гагрском - через Бзыбь, а также на путепроводе в Гулрыпшском районе, в районе поселка Каштак.Кроме того, на станции "Кяласур" были убраны рельсы и деревянные шпалы, которые были заменены из-за негодности к эксплуатации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220809/azhd-raschistila-15-kilometrov-zheleznodorozhnykh-putey-ot-zarosley-1040831385.html

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