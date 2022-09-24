https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/azhd-otchitalas-o-prodelannoy-na-putyakh-rabote-1041675871.html
АЖД отчиталась о проделанной на путях работе
АЖД отчиталась о проделанной на путях работе
Работы идут полным ходом - пути расчищаются от ненужной растительности, меняются негодные к эксплуатации брусья и шпалы. 24.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-24T13:00+0300
2022-09-24T13:00+0300
2022-09-24T13:00+0300
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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Путейцы "Абхазской железной дороги" проводят работы на железнодорожных путях, сообщает пресс-служба предприятия.Также завершена замена брусьев на четырех железнодорожных мостах - в Сухуме через реку Басла, в Гудаутском районе - через Хыпсту, в Гагрском - через Бзыбь, а также на путепроводе в Гулрыпшском районе, в районе поселка Каштак.Кроме того, на станции "Кяласур" были убраны рельсы и деревянные шпалы, которые были заменены из-за негодности к эксплуатации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220809/azhd-raschistila-15-kilometrov-zheleznodorozhnykh-putey-ot-zarosley-1040831385.html
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абхазия, новости, абхазская железная дорога
абхазия, новости, абхазская железная дорога
АЖД отчиталась о проделанной на путях работе
Работы идут полным ходом - пути расчищаются от ненужной растительности, меняются негодные к эксплуатации брусья и шпалы.
СУХУМ, 24 сен - Sputnik.
Путейцы "Абхазской железной дороги" проводят работы на железнодорожных путях, сообщает
пресс-служба предприятия.
На участке пути Сухум - Псоу ведется обрезка деревьев. Работы ведутся в тех местах, где существует непосредственная угроза падения дерева на железнодорожное полотно и там, где ветки опасно нависают над контактными проводами.
Также завершена замена брусьев на четырех железнодорожных мостах - в Сухуме через реку Басла, в Гудаутском районе - через Хыпсту, в Гагрском - через Бзыбь, а также на путепроводе в Гулрыпшском районе, в районе поселка Каштак.
Кроме того, на станции "Кяласур" были убраны рельсы и деревянные шпалы, которые были заменены из-за негодности к эксплуатации.