https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/bolee-40-chelovek-poluchat-dengi-na-priobretenie-zhilya-v-ramkakh-gosprogrammy-1041675701.html

Более 40 человек получат деньги на приобретение жилья в рамках госпрограммы

Более 40 человек получат деньги на приобретение жилья в рамках госпрограммы

В ноябре 2021 года президентом Абхазии Асланом Бжания была утверждена государственная целевая программа "Жилище-2022". На ее реализацию было выделено 40... 24.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-24T11:39+0300

2022-09-24T11:39+0300

2022-09-24T13:00+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/07/1040113360_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_996560484f1dd27bae5849383075b445.jpg

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. В рамках государственной целевой программы “Жилище-2022” 47 заявителям уже одобрили выделение денежных средств на приобретение жилья. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник правового отдела Министерства социального обеспечения и демографической политики Абхазии Ромео Черкезия.14 человек из тех, чьи заявления были одобрены - это инвалиды I группы, в том числе инвалиды Отечественной войны народа Абхазии.Всего комиссией рассмотрено 89 заявлений. 31 человеку отказали, еще 11 на дополнительном изучений. По словам Черкезия, члены комиссии проверяют, было ли ранее у заявителей жилье или нет.Ромео Черкезия подчеркнул, что всего на реализацию программы в 2022 году было выделено 40 миллионов, и эти уже средства освоены практически на 90 %.Размер финансовой помощи составляет 500 тысяч на заявителя и по 100 тысяч на каждого несовершеннолетнего или нетрудоспособного члена семьи. Но при этом максимальный размер помощи не превышает один миллион рублей. По словам Черкезия, есть граждане, которым выделяют всего лишь 500 тысяч, но сегодня за эту сумму тяжело найти жилплощадь, пригодную для жизни.В ноябре 2021 года президентом Абхазии Асланом Бжания была утверждена государственная целевая программа жилище-2022. На ее реализацию было выделено 40 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/bzhaniya-12-tselevykh-programm-finansiruetsya-iz-respublikanskogo-byudzheta-1039619033.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости