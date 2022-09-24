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Делегация из Абхазии приняла участие в Фестивале культуры и спорта в Чечне
Делегация из Абхазии приняла участие в Фестивале культуры и спорта в Чечне
Двенадцатый по счету фестиваль культуры и спорта народов Юга России будет проходить с 23 по 25 сентября 24.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-24T09:00+0300
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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Делегация из Абхазии, в состав которой вошли министр культуры республики Даур Кове и его советник Артур Лакрба, принимает участие в работе XII Фестиваля культуры и спорта народов Юга России в Грозном. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры. Также в различных состязаниях, которые пройдут в рамках фестиваля, примут участие абхазские спортсмены. Они будут состязаться в армрестлинге, мини-футболе, перетягивании каната, легкой атлетике, стрельбе из лука и шахматах.В рамках фестиваля запланировано проведения культурно-просветительских и научно-практических мероприятий, на которых рассмотрят ряд актуальных вопросов, в том числе организацию концертно-гастрольной деятельности, деятельность профессиональных национальных коллективов, участие национальных коллективов в проектах культурного обмена. В этом году в фестивале приняли участие около 600 участников из 14 регионов России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/pavilon-abkhaziya-otkroetsya-dlya-posetiteley-na-vdnkh-v-sleduyuschem-godu-1041480179.html
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абхазия, культура, новости
Делегация из Абхазии приняла участие в Фестивале культуры и спорта в Чечне
09:00 24.09.2022 (обновлено: 11:30 24.09.2022)
Двенадцатый по счету фестиваль культуры и спорта народов Юга России будет проходить с 23 по 25 сентября
СУХУМ, 24 сен - Sputnik.
Делегация из Абхазии, в состав которой вошли министр культуры республики Даур Кове и его советник Артур Лакрба, принимает участие в работе XII Фестиваля культуры и спорта народов Юга России в Грозном. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства культуры.
Также в различных состязаниях, которые пройдут в рамках фестиваля, примут участие абхазские спортсмены. Они будут состязаться в армрестлинге, мини-футболе, перетягивании каната, легкой атлетике, стрельбе из лука и шахматах.
В рамках фестиваля запланировано проведения культурно-просветительских и научно-практических мероприятий, на которых рассмотрят ряд актуальных вопросов, в том числе организацию концертно-гастрольной деятельности, деятельность профессиональных национальных коллективов, участие национальных коллективов в проектах культурного обмена.
В этом году в фестивале приняли участие около 600 участников из 14 регионов России.