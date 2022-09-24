https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/lavrov-segodnya-reshaetsya-vopros-o-buduschem-miroporyadka-1041690856.html
Лавров: сегодня решается вопрос о будущем миропорядка
Лавров: сегодня решается вопрос о будущем миропорядка
Лавров заявил, что однополярная модель миропорядка, которая обслуживала интересы "золотого миллиарда", уходит в прошлое, и сегодня становление суверенных... 24.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-24T23:09+0300
2022-09-24T23:09+0300
2022-09-25T00:41+0300
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
новости
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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Во время выступления на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о деградации международной безопасности и о том, что происходящие сейчас события определяют будущее миропорядка.Министр пояснил, что политика западных стран подрывает доверие к международным институтам, в которых интересы стран должны согласовываться, и к международному праву, которое должно защищать слабых от произвола."США хотят остановить маховик истории и считают, что у них есть права безнаказанно действовать как и где угодно", - сказал Сергей Лавров.Он добавил, что любая самостоятельность воспринимается западными странами как угроза, и зоной агрессии США может стать любое государство в любой точке мира. Также министр заявил, что экспансия НАТО продолжается и помимо продвижения на восток в Европе, альянс уже посматривает на азиатские пространства. Так, добавил он, на июньском саммите в Мадриде было заявлено о "неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона", создавая закрытые форматы обсуждения важных задач, что подрывает открытую и инклюзивную международную архитектуру вокруг АСЕАН.Кроме того, министр призвал защитить ООН от влияния Вашингтона и вернуть ей репутацию площадки для честных дискуссий по поиску баланса интересов всех государств-членов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/na-poroge-khaosa-vashington-predlagaet-razrushit-mirovoy-poryadok-1041577970.html
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сергей лавров, генеральная ассамблея оон, новости
сергей лавров, генеральная ассамблея оон, новости
Лавров: сегодня решается вопрос о будущем миропорядка
23:09 24.09.2022 (обновлено: 00:41 25.09.2022)
Лавров заявил, что однополярная модель миропорядка, которая обслуживала интересы "золотого миллиарда", уходит в прошлое, и сегодня становление суверенных государств ведет к формированию равноправной и социально ориентированной многополярной архитектуры.
СУХУМ, 24 сен - Sputnik.
Во время выступления
на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о деградации международной безопасности и о том, что происходящие сейчас события определяют будущее миропорядка.
"Вопрос о том, будет ли это миропорядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым правилами, выгодным только ему или это будет демократичный, справедливый мир, мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма", - подчеркнул Лавров и добавил, что Россия "твердо выбирает второй вариант".
Министр пояснил, что политика западных стран подрывает доверие к международным институтам, в которых интересы стран должны согласовываться, и к международному праву, которое должно защищать слабых от произвола.
"США хотят остановить маховик истории и считают, что у них есть права безнаказанно действовать как и где угодно", - сказал Сергей Лавров.
Он добавил, что любая самостоятельность воспринимается западными странами как угроза, и зоной агрессии США может стать любое государство в любой точке мира.
Также министр заявил, что экспансия НАТО продолжается и помимо продвижения на восток в Европе, альянс уже посматривает на азиатские пространства. Так, добавил он, на июньском саммите в Мадриде было заявлено о "неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона", создавая закрытые форматы обсуждения важных задач, что подрывает открытую и инклюзивную международную архитектуру вокруг АСЕАН.
Кроме того, министр призвал защитить ООН от влияния Вашингтона и вернуть ей репутацию площадки для честных дискуссий по поиску баланса интересов всех государств-членов.