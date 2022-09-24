https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/lavrov-segodnya-reshaetsya-vopros-o-buduschem-miroporyadka-1041690856.html

Лавров: сегодня решается вопрос о будущем миропорядка

Лавров: сегодня решается вопрос о будущем миропорядка

Лавров заявил, что однополярная модель миропорядка, которая обслуживала интересы "золотого миллиарда", уходит в прошлое, и сегодня становление суверенных... 24.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-24T23:09+0300

2022-09-24T23:09+0300

2022-09-25T00:41+0300

сергей лавров

генеральная ассамблея оон

новости

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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Во время выступления на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о деградации международной безопасности и о том, что происходящие сейчас события определяют будущее миропорядка.Министр пояснил, что политика западных стран подрывает доверие к международным институтам, в которых интересы стран должны согласовываться, и к международному праву, которое должно защищать слабых от произвола."США хотят остановить маховик истории и считают, что у них есть права безнаказанно действовать как и где угодно", - сказал Сергей Лавров.Он добавил, что любая самостоятельность воспринимается западными странами как угроза, и зоной агрессии США может стать любое государство в любой точке мира. Также министр заявил, что экспансия НАТО продолжается и помимо продвижения на восток в Европе, альянс уже посматривает на азиатские пространства. Так, добавил он, на июньском саммите в Мадриде было заявлено о "неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона", создавая закрытые форматы обсуждения важных задач, что подрывает открытую и инклюзивную международную архитектуру вокруг АСЕАН.Кроме того, министр призвал защитить ООН от влияния Вашингтона и вернуть ей репутацию площадки для честных дискуссий по поиску баланса интересов всех государств-членов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/na-poroge-khaosa-vashington-predlagaet-razrushit-mirovoy-poryadok-1041577970.html

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