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Международный чемпионат по баскетболу 3х3 пройдет в Сухуме
Международный чемпионат по баскетболу 3х3 пройдет в Сухуме
Свои силы в соревновании попробуют восемь мужских команд из разных городов России, Абхазии и Белоруссии. 24.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-24T19:40+0300
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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Международный чемпионат "Кубок Дружбы" по баскетболу 3х3 пройдет в Сухуме, 28 сентября, сообщает Госкомспорта Абхазии."Участие сборной Абхазии в этом турнире придаст положительный импульс в развитии баскетбола в республике. Желаю командам-участникам этого турнира показать красивые игры", - сказал глава Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава и пожелал всем спортсменам удачи.Кроме того, помимо матчей, на мероприятии запланирована шоу-программа, которая включит в себя выступление кавер-группы и национального абхазского ансамбля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/dopolnitelnoe-vremya-polyanskiy-o-vozmozhnostyakh-abkhazii-dlya-sborov-basketbolistov-1040859942.html
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Международный чемпионат по баскетболу 3х3 пройдет в Сухуме
19:40 24.09.2022 (обновлено: 19:42 24.09.2022)
Свои силы в соревновании попробуют восемь мужских команд из разных городов России, Абхазии и Белоруссии.
СУХУМ, 24 сен - Sputnik.
Международный чемпионат "Кубок Дружбы" по баскетболу 3х3 пройдет в Сухуме, 28 сентября, сообщает
Госкомспорта Абхазии.
В соревнованиях примут участие восемь мужских команд из Абхазии, России и Белоруссии.
"Участие сборной Абхазии в этом турнире придаст положительный импульс в развитии баскетбола в республике. Желаю командам-участникам этого турнира показать красивые игры", - сказал глава Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава и пожелал всем спортсменам удачи.
Кроме того, помимо матчей, на мероприятии запланирована шоу-программа, которая включит в себя выступление кавер-группы и национального абхазского ансамбля.