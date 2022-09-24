https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/mid-abkhazii-nazval-provokatsiey-aktsiyu-po-vozvrascheniyu-gruzinskikh-bezhentsev-1041690248.html

МИД Абхазии назвал провокацией акцию по возвращению грузинских беженцев

МИД Абхазии назвал провокацией акцию по возвращению грузинских беженцев

Министерство иностранных дел Абхазии заявило, что провокации, поддерживаемые США, несут угрозу миру и стабильности в регионе. 24.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-24T21:07+0300

2022-09-24T21:07+0300

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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии назвало провокацией акцию грузинских активистов, на которой звучали призывы вернуть на территорию республики грузинских беженцев. Об этом сообщает пресс-центр МИД."Несмотря на заявления высокопоставленных грузинских чиновников о стремлении Грузии решать существующие противоречия в мирном русле, на практике Грузия предпринимает различные шаги, способные подорвать основы безопасности в нашем регионе", - говорится в сообщении.Ведомство сообщает, что акция грузинских общественных активистов проводилась с подачи американского посольства и Агентства США по международному развитию (USAID).

https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/politika-zapada-protiv-rossii-i-npo-v-abkhazii-inal-ardzinba-vystupil-s-zayavleniyami-1041657390.html

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