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МИД Абхазии назвал провокацией акцию по возвращению грузинских беженцев
МИД Абхазии назвал провокацией акцию по возвращению грузинских беженцев
Министерство иностранных дел Абхазии заявило, что провокации, поддерживаемые США, несут угрозу миру и стабильности в регионе. 24.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-24T21:07+0300
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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии назвало провокацией акцию грузинских активистов, на которой звучали призывы вернуть на территорию республики грузинских беженцев. Об этом сообщает пресс-центр МИД."Несмотря на заявления высокопоставленных грузинских чиновников о стремлении Грузии решать существующие противоречия в мирном русле, на практике Грузия предпринимает различные шаги, способные подорвать основы безопасности в нашем регионе", - говорится в сообщении.Ведомство сообщает, что акция грузинских общественных активистов проводилась с подачи американского посольства и Агентства США по международному развитию (USAID).
https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/politika-zapada-protiv-rossii-i-npo-v-abkhazii-inal-ardzinba-vystupil-s-zayavleniyami-1041657390.html
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абхазия, мид абхазии, грузия, новости

МИД Абхазии назвал провокацией акцию по возвращению грузинских беженцев

21:07 24.09.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Лого МИДа Абхазии
Лого МИДа Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 24.09.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Министерство иностранных дел Абхазии заявило, что провокации, поддерживаемые США, несут угрозу миру и стабильности в регионе.
СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии назвало провокацией акцию грузинских активистов, на которой звучали призывы вернуть на территорию республики грузинских беженцев. Об этом сообщает пресс-центр МИД.
"Несмотря на заявления высокопоставленных грузинских чиновников о стремлении Грузии решать существующие противоречия в мирном русле, на практике Грузия предпринимает различные шаги, способные подорвать основы безопасности в нашем регионе", - говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что акция грузинских общественных активистов проводилась с подачи американского посольства и Агентства США по международному развитию (USAID).
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