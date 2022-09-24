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Сочинские здравницы примут на реабилитацию участников спецоперации
Сочинские здравницы примут на реабилитацию участников спецоперации
СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Здравницы Сочи будут принимать на оздоровление и реабилитацию российских бойцов, принявших участие в специальной военной операции на... 24.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-24T16:34+0300
2022-09-24T16:34+0300
2022-09-24T16:34+0300
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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Здравницы Сочи будут принимать на оздоровление и реабилитацию российских бойцов, принявших участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский."С огромным уважением и гордостью мы поддерживаем наших защитников. Обязательно будем помогать по различным направлениям близким тех, кто отправится на защиту национальных интересов нашей страны. Сегодня мы готовы возродить традиции города-госпиталя, которые прославили Сочи в годы Великой Отечественной войны," - написал он.Кроме того, в городе будут проводить больше патриотических мероприятий и сократили развлекательную программу. Администрация города-курорта, сообщает Копайгородский, наладила полное взаимодействие с военным комиссариатом и окажет содействие в организации дополнительных мобилизационных пунктов. Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля, указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. При этом он заявил, что призыву будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт
https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/minoborony-rossii-vklyuchilo-novye-kategorii-v-spiski-grazhdan-ne-podlezhaschikh-mobilizatsii-1041664643.html
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сочи, новости, россия
СУХУМ, 24 сен - Sputnik.
Здравницы Сочи будут принимать на оздоровление и реабилитацию российских бойцов, принявших участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил
в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.
"С огромным уважением и гордостью мы поддерживаем наших защитников. Обязательно будем помогать по различным направлениям близким тех, кто отправится на защиту национальных интересов нашей страны. Сегодня мы готовы возродить традиции города-госпиталя, которые прославили Сочи в годы Великой Отечественной войны," - написал он.
Кроме того, в городе будут проводить больше патриотических мероприятий и сократили развлекательную программу.
Администрация города-курорта, сообщает Копайгородский, наладила полное взаимодействие с военным комиссариатом и окажет содействие в организации дополнительных мобилизационных пунктов.
Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля, указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. При этом он заявил, что призыву будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт