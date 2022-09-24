https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/vladimir-putin-podpisal-ukaz-ob-otsrochke-ot-chastichnoy-mobilizatsii-dlya-studentov-1041690427.html

Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов

Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов

Мера затронет студентов, получающих образование соответствующего уровня впервые. 24.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-24T21:45+0300

2022-09-24T21:45+0300

2022-09-24T21:58+0300

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владимир путин

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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому студентам предоставляется отсрочка от частичной мобилизации, документ опубликован на сайте Кремля.Согласно документу, отсрочка коснется учащихся на очной и очно-заочной форме обучения в университетах и организациях среднего профессионального образования.Президент России подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. При этом он заявил, что призыву будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт.В общей сложности планируется призвать 300 тысяч резервистов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/vladimir-putin-podpisal-popravki-k-ugolovnomu-kodeksu-kasayuschiesya-voennoy-sluzhby-1041684856.html

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