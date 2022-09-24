https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/vladimir-putin-podpisal-popravki-k-ugolovnomu-kodeksu-kasayuschiesya-voennoy-sluzhby-1041684856.html
Владимир Путин подписал поправки к Уголовному кодексу, касающиеся военной службы
Владимир Путин подписал поправки к Уголовному кодексу, касающиеся военной службы
Лишение свободы будет грозить за неявку на военную службу и дезертирство, добровольную сдачу в плен и порчу военной техники, мародерство и отказ от участия в... 24.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-24T17:12+0300
2022-09-24T17:12+0300
2022-09-24T17:12+0300
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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Президент России подписал пакет поправок к Уголовному кодексу, касающийся военной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Караться будут самовольное оставление части и неявка в срок без уважительных причин продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.Согласно документу, граждане, пребывающие в запасе, во время военных сборов будут нести аналогичную ответственность. При этом военнослужащий может быть освобожден от наказания, если нарушение закона было "следствием стечения тяжелых обстоятельств".Поправками в кодекс внесены две новые статьи - "Мародерство", карающееся лишением свободы на срок от шести до 15 лет и "Добровольная сдача в плен", за которую грозит срок от трех до десяти лет.При этом уточняется, что в случае, если военнослужащий предпринял меря для своего освобождения, вернулся к месту службы и не совершил других преступлений, он может быть освобожден от ответственности.Новые поправки предусматривают и наказание за утрату военного имущества, виновному грозит лишение свободы сроком до семи лет. Заключение сроком до пяти лет грозит и в случае уничтожения или повреждения по неосторожности оружия, боеприпасов и военной техники. Ответственность за эти преступления будет наступать в случае их "тяжких последствий".Лишение свободы сроком до десяти лет грозит за "повлёкший тяжкие последствия" отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооружённого конфликта. Таким же будет наказание за неисполнение приказа командира, отданного в тех же условиях.А заключение на срок до 15 лет будет грозить за насилие в отношении начальника, речь идет о сопротивлении, принуждении его к нарушению обязанностей, нанесении побоев во время исполнения им обязанностей военной службы.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/minoborony-rossii-vklyuchilo-novye-kategorii-v-spiski-grazhdan-ne-podlezhaschikh-mobilizatsii-1041664643.html
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россия, новости, владимир путин, уголовный кодекс, законодательство
россия, новости, владимир путин, уголовный кодекс, законодательство
Владимир Путин подписал поправки к Уголовному кодексу, касающиеся военной службы
Лишение свободы будет грозить за неявку на военную службу и дезертирство, добровольную сдачу в плен и порчу военной техники, мародерство и отказ от участия в боевых действий.
СУХУМ, 24 сен - Sputnik.
Президент России подписал пакет поправок к Уголовному кодексу, касающийся военной службы. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
За дезертирство или неявку на военную службу по призыву гражданину России будет грозить лишение свободы на срок до десяти лет.
Караться будут самовольное оставление части и неявка в срок без уважительных причин продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.
Согласно документу, граждане, пребывающие в запасе, во время военных сборов будут нести аналогичную ответственность. При этом военнослужащий может быть освобожден от наказания, если нарушение закона было "следствием стечения тяжелых обстоятельств".
Поправками в кодекс внесены две новые статьи - "Мародерство", карающееся лишением свободы на срок от шести до 15 лет и "Добровольная сдача в плен", за которую грозит срок от трех до десяти лет.
При этом уточняется, что в случае, если военнослужащий предпринял меря для своего освобождения, вернулся к месту службы и не совершил других преступлений, он может быть освобожден от ответственности.
Новые поправки предусматривают и наказание за утрату военного имущества, виновному грозит лишение свободы сроком до семи лет.
Заключение сроком до пяти лет грозит и в случае уничтожения или повреждения по неосторожности оружия, боеприпасов и военной техники. Ответственность за эти преступления будет наступать в случае их "тяжких последствий".
Лишение свободы сроком до десяти лет грозит за "повлёкший тяжкие последствия" отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооружённого конфликта. Таким же будет наказание за неисполнение приказа командира, отданного в тех же условиях.
А заключение на срок до 15 лет будет грозить за насилие в отношении начальника, речь идет о сопротивлении, принуждении его к нарушению обязанностей, нанесении побоев во время исполнения им обязанностей военной службы.