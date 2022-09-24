https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/vladimir-putin-podpisal-popravki-k-ugolovnomu-kodeksu-kasayuschiesya-voennoy-sluzhby-1041684856.html

Владимир Путин подписал поправки к Уголовному кодексу, касающиеся военной службы

Владимир Путин подписал поправки к Уголовному кодексу, касающиеся военной службы

Лишение свободы будет грозить за неявку на военную службу и дезертирство, добровольную сдачу в плен и порчу военной техники, мародерство и отказ от участия в... 24.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-24T17:12+0300

2022-09-24T17:12+0300

2022-09-24T17:12+0300

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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Президент России подписал пакет поправок к Уголовному кодексу, касающийся военной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Караться будут самовольное оставление части и неявка в срок без уважительных причин продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.Согласно документу, граждане, пребывающие в запасе, во время военных сборов будут нести аналогичную ответственность. При этом военнослужащий может быть освобожден от наказания, если нарушение закона было "следствием стечения тяжелых обстоятельств".Поправками в кодекс внесены две новые статьи - "Мародерство", карающееся лишением свободы на срок от шести до 15 лет и "Добровольная сдача в плен", за которую грозит срок от трех до десяти лет.При этом уточняется, что в случае, если военнослужащий предпринял меря для своего освобождения, вернулся к месту службы и не совершил других преступлений, он может быть освобожден от ответственности.Новые поправки предусматривают и наказание за утрату военного имущества, виновному грозит лишение свободы сроком до семи лет. Заключение сроком до пяти лет грозит и в случае уничтожения или повреждения по неосторожности оружия, боеприпасов и военной техники. Ответственность за эти преступления будет наступать в случае их "тяжких последствий".Лишение свободы сроком до десяти лет грозит за "повлёкший тяжкие последствия" отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооружённого конфликта. Таким же будет наказание за неисполнение приказа командира, отданного в тех же условиях.А заключение на срок до 15 лет будет грозить за насилие в отношении начальника, речь идет о сопротивлении, принуждении его к нарушению обязанностей, нанесении побоев во время исполнения им обязанностей военной службы.

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