https://sputnik-abkhazia.ru/20220925/art-festival-progulka-po-naberezhnoy-prokhodit-v-sukhume-1041697948.html

Арт-фестиваль "Прогулка по набережной" проходит в Сухуме

Арт-фестиваль "Прогулка по набережной" проходит в Сухуме

Цель фестиваля – популяризация чтения, особенно среди молодежи, популяризация библиотеки как места, наиболее приспособленного и комфортного для... 25.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-25T14:55+0300

2022-09-25T14:55+0300

2022-09-25T14:55+0300

в абхазии

государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир

культура

литература

абхазия

сухум

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СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. В национальной библиотеке проходит IX Международный молодежный арт-фестиваль "Прогулка по набережной", приуроченный к 120-летию первого абхазского романиста Ивана Папаскир.Открывая мероприятие, директор Нацбиблиотеки Борис Чолария сказал, что проведение фестиваля уже стало доброй традицией, и ежегодно его посещают все больше участников и зрителей. Главная цель арт-фестиваля – популяризация чтения, особенно среди молодежи, заметил он.Рядом со зданием библиотеки были организованы различные площадки, которые вызвали интерес, как у взрослых, так и у школьников. Были открыты территория литературы и библиотек, включающая в себя книжную выставку, площадки живого слова и театральных представлений, музейная территория, территория визуального искусства и национальных ремесел, территория моды танца и музыки, территория спорта, детская площадка, территория национальных общин.Писатель Владимир Делба приветствовал участников и гостей мероприятия и поблагодарил основателя арт-фестиваля "Прогулка по набережной", директора национальной библиотеки Бориса Чолария и руководство республики, которое поддерживает проект. Он отметил, что ежегодно арт-фестиваль проводится в преддверии Дня освобождения Сухума и Дня Победы."Мне хотелось бы вспомнить человека, который сейчас незримо присутствует здесь и чье имя носит библиотека – это Иван Папаскир. К сожалению, даже великие имена ни то что забываются, но на фоне новейших исторических событий отодвигаются – это не совсем хорошо. Иван Папаскир – абхазский романист, который в еще довоенные 30-е годы стал открывать миру нашу страну, он был активным общественным деятелем, пропагандистом культуры, но в первую очередь великим писателем-романистом", - отметил Делба.Одна из площадок арт-фестиваля была посвящена автору первого абхазского романа Ивану Папаскир – посетители могли посмотреть его труды, собранные в экспозиции, а сотрудница Нацбиблиотеки Ламзира Шинкуба читала лекции, посвященные жизни и творчеству писателя.Один из главных принципов фестиваля – его открытость и доступность как для участников, так и для зрителей. Учредители фестиваля – министерство культуры и Национальная библиотека имени Ивана Папаскир.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/art-festival-progulka-po-naberezhnoy-proydet-v-sukhume--1041488217.html

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государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир, культура, литература, абхазия, сухум