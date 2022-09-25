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https://sputnik-abkhazia.ru/20220925/art-festival-progulka-po-naberezhnoy-prokhodit-v-sukhume-1041697948.html
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной" проходит в Сухуме
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной" проходит в Сухуме
Цель фестиваля – популяризация чтения, особенно среди молодежи, популяризация библиотеки как места, наиболее приспособленного и комфортного для... 25.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-25T14:55+0300
2022-09-25T14:55+0300
в абхазии
государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир
культура
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СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. В национальной библиотеке проходит IX Международный молодежный арт-фестиваль "Прогулка по набережной", приуроченный к 120-летию первого абхазского романиста Ивана Папаскир.Открывая мероприятие, директор Нацбиблиотеки Борис Чолария сказал, что проведение фестиваля уже стало доброй традицией, и ежегодно его посещают все больше участников и зрителей. Главная цель арт-фестиваля – популяризация чтения, особенно среди молодежи, заметил он.Рядом со зданием библиотеки были организованы различные площадки, которые вызвали интерес, как у взрослых, так и у школьников. Были открыты территория литературы и библиотек, включающая в себя книжную выставку, площадки живого слова и театральных представлений, музейная территория, территория визуального искусства и национальных ремесел, территория моды танца и музыки, территория спорта, детская площадка, территория национальных общин.Писатель Владимир Делба приветствовал участников и гостей мероприятия и поблагодарил основателя арт-фестиваля "Прогулка по набережной", директора национальной библиотеки Бориса Чолария и руководство республики, которое поддерживает проект. Он отметил, что ежегодно арт-фестиваль проводится в преддверии Дня освобождения Сухума и Дня Победы."Мне хотелось бы вспомнить человека, который сейчас незримо присутствует здесь и чье имя носит библиотека – это Иван Папаскир. К сожалению, даже великие имена ни то что забываются, но на фоне новейших исторических событий отодвигаются – это не совсем хорошо. Иван Папаскир – абхазский романист, который в еще довоенные 30-е годы стал открывать миру нашу страну, он был активным общественным деятелем, пропагандистом культуры, но в первую очередь великим писателем-романистом", - отметил Делба.Одна из площадок арт-фестиваля была посвящена автору первого абхазского романа Ивану Папаскир – посетители могли посмотреть его труды, собранные в экспозиции, а сотрудница Нацбиблиотеки Ламзира Шинкуба читала лекции, посвященные жизни и творчеству писателя.Один из главных принципов фестиваля – его открытость и доступность как для участников, так и для зрителей. Учредители фестиваля – министерство культуры и Национальная библиотека имени Ивана Папаскир.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/art-festival-progulka-po-naberezhnoy-proydet-v-sukhume--1041488217.html
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государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир, культура, литература, абхазия, сухум
государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир, культура, литература, абхазия, сухум

Арт-фестиваль "Прогулка по набережной" проходит в Сухуме

14:55 25.09.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
Арт-фестиваль Прогулка по набережной - Sputnik Абхазия, 1920, 25.09.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Цель фестиваля – популяризация чтения, особенно среди молодежи, популяризация библиотеки как места, наиболее приспособленного и комфортного для интеллектуального развития.
СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. В национальной библиотеке проходит IX Международный молодежный арт-фестиваль "Прогулка по набережной", приуроченный к 120-летию первого абхазского романиста Ивана Папаскир.
Арт фестиваль Прогулка по набережной - Sputnik Абхазия, 1920, 13.09.2022
В Абхазии
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной" пройдет в Сухуме
13 сентября, 18:55
Открывая мероприятие, директор Нацбиблиотеки Борис Чолария сказал, что проведение фестиваля уже стало доброй традицией, и ежегодно его посещают все больше участников и зрителей. Главная цель арт-фестиваля – популяризация чтения, особенно среди молодежи, заметил он.
Рядом со зданием библиотеки были организованы различные площадки, которые вызвали интерес, как у взрослых, так и у школьников. Были открыты территория литературы и библиотек, включающая в себя книжную выставку, площадки живого слова и театральных представлений, музейная территория, территория визуального искусства и национальных ремесел, территория моды танца и музыки, территория спорта, детская площадка, территория национальных общин.
"Мы надеемся, что в дальнейшем таких замечательных мероприятий будет гораздо больше, и совместными усилиями мы сможем воплощать и другие проекты, прививающие любовь к истории, культуре и, конечно же, к чтению", - сказала представительница Министерства культуры республики Милана Ходжава.
Писатель Владимир Делба приветствовал участников и гостей мероприятия и поблагодарил основателя арт-фестиваля "Прогулка по набережной", директора национальной библиотеки Бориса Чолария и руководство республики, которое поддерживает проект. Он отметил, что ежегодно арт-фестиваль проводится в преддверии Дня освобождения Сухума и Дня Победы.
"Мне хотелось бы вспомнить человека, который сейчас незримо присутствует здесь и чье имя носит библиотека – это Иван Папаскир. К сожалению, даже великие имена ни то что забываются, но на фоне новейших исторических событий отодвигаются – это не совсем хорошо. Иван Папаскир – абхазский романист, который в еще довоенные 30-е годы стал открывать миру нашу страну, он был активным общественным деятелем, пропагандистом культуры, но в первую очередь великим писателем-романистом", - отметил Делба.
© Sputnik / Марианна Кубрава Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
Арт-фестиваль Прогулка по набережной - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
© Sputnik / Марианна Кубрава Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
Арт-фестиваль Прогулка по набережной - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
© Sputnik / Марианна Кубрава Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
Арт-фестиваль Прогулка по набережной - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
© Sputnik / Марианна Кубрава Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
Арт-фестиваль Прогулка по набережной - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
© Sputnik / Марианна Кубрава Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
Арт-фестиваль Прогулка по набережной - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
© Sputnik / Марианна Кубрава Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
Арт-фестиваль Прогулка по набережной - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
© Sputnik / Марианна Кубрава Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
Арт-фестиваль Прогулка по набережной - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
© Sputnik / Марианна Кубрава Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
Арт-фестиваль Прогулка по набережной - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
© Sputnik / Марианна Кубрава Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
Арт-фестиваль Прогулка по набережной - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
© Sputnik / Марианна Кубрава Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
Арт-фестиваль Прогулка по набережной - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
© Sputnik / Марианна Кубрава Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
Арт-фестиваль Прогулка по набережной - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
© Sputnik / Марианна Кубрава Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
Арт-фестиваль Прогулка по набережной - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
11/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
12/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Арт-фестиваль "Прогулка по набережной"
Одна из площадок арт-фестиваля была посвящена автору первого абхазского романа Ивану Папаскир – посетители могли посмотреть его труды, собранные в экспозиции, а сотрудница Нацбиблиотеки Ламзира Шинкуба читала лекции, посвященные жизни и творчеству писателя.
Один из главных принципов фестиваля – его открытость и доступность как для участников, так и для зрителей. Учредители фестиваля – министерство культуры и Национальная библиотека имени Ивана Папаскир.
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