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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 сентября
Погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 25.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-25T12:20+0300
2022-09-25T12:20+0300
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 25 сен – Sputnik. В понедельник, 26 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 сентября
12:20 25.09.2022 (обновлено: 12:49 25.09.2022)
Погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 25 сен – Sputnik. В понедельник, 26 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.