https://sputnik-abkhazia.ru/20220925/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-26-sentyabrya-1041694036.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 сентября

Погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 25.09.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 сен – Sputnik. В понедельник, 26 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии