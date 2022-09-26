https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/abkhaziyu-posetili-etim-letom-14-rossiyan-vybravshikh-zarubezhnyy-otdykh-1041712013.html

Абхазию посетили этим летом 14% россиян, выбравших зарубежный отдых

Абхазию посетили этим летом 14% россиян, выбравших зарубежный отдых

В зарубежных странах минувшим летом отдохнули 2% россиян, свидетельствуют данные опроса. 26.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-26T15:51+0300

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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Абхазию этим летом посетили 14% россиян, выбравших зарубежный отдых, следует из опроса ВЦИОМ. У республики второе место среди наиболее популярных у россиян зарубежных направлений. Первое место за Турцией - 34%, третья строка - Казахстан 11%, в Таиланде отдохнуло 7%, Египте – 5%, ОАЭ – 4%, Армении – 4%, Испании – 3%, Белоруссии – 3%, Узбекистане – 2%. Затруднились с ответом 2% респондентов, в других странах побывали 32%.Среди тех, кто отдыхал этим летом в другом населенном пункте России, популярными стали Москва (11%) и Санкт-Петербург (11%). В Казани и Нижнем Новгороде побывали по 6% граждан, на Алтае – 5%, в Волгограде – 4%, в Красноярске, Владивостоке, Екатеринбурге, Челябинске, Махачкале, Калининграде, Пятигорске и Иркутске – по 3%, в Новосибирске, Бурятии, Великом Новгороде и Твери – по 2%, столько же люде й на летний отдых поехали в Самару, Воронеж, Выборг, Улан-Уде и Пермь. Затруднились с ответом 3% респондентов, 75% назвали другие российские города.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 3-4 сентября 2022 года, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/abkhaziya-lidiruet-sredi-stran-dlya-nedorogogo-plyazhnogo-otdykha-v-oktyabre-1041641141.html

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