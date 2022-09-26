https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/fond-ashana-provel-auktsion-v-pomosch-podopechnomu-s-redkim-zabolevaniem-1041730207.html

Фонд "Ашана" провел аукцион в помощь подопечному с редким заболеванием

Фонд "Ашана" провел аукцион в помощь подопечному с редким заболеванием

Вся собранная в рамках аукциона сумма пойдет на приобретение лекарств и расходных материалов для лечения тяжелобольного подопечного фонда "Ашана" ... 26.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-26T21:37+0300

2022-09-26T21:37+0300

2022-09-26T21:38+0300

в абхазии

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культурно-благотворительный фонд "ашана"

абхазия

дети

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СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Закрытый благотворительный аукцион "Во имя жизни" культурно-благотворительного фонда "Ашана", прошедший в Абхазском драмтеатре 26 сентября, собрал 512 000 рублей.Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии, директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия рассказала, что был открыт сбор средств в 300 тысяч рублей, но из-за плохой собираемости было решено провести аукцион.Всего на аукционе было представлено 16 лотов, среди них кукла Асиды Ахуба, картины художников Тимура Цвижба, Батала Джапуа, Александра Бояджана, Саида Возба, Апщи Хагба, Адгура Ампар, Дианы Хинтба, памятные монеты Национального Банка Абхазии, ювелирные изделия, книги, выходные в курорте "Пицунда" для семьи. Лоты были представлены участниками аукциона безвозмездно.Первый же лот - бамбуковая шкатулка Архипа Лабахуа был продан за 21 000 рублей, стартовая цена составила 7000 рублей. Кукла "Анна" Асиды Абухба со стартовой ценой в 20 000 рублей была продана за самую большую сумму- 90 000 рублей.Стартовая цена самого дорого лота - картины "Композиция" Адгура Ампар составила 40 000 рублей, и была продана за 45 000 рублей.В последний раз аукцион "Ашана" проходил в 2019 году, в помощь одному из подопечных было собрано 240 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/krasivye-nomera-fond-ashana-podvel-itogi-blagotvoritelnogo-auktsiona-1041322352.html

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