Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/fond-ashana-provel-auktsion-v-pomosch-podopechnomu-s-redkim-zabolevaniem-1041730207.html
Фонд "Ашана" провел аукцион в помощь подопечному с редким заболеванием
Фонд "Ашана" провел аукцион в помощь подопечному с редким заболеванием
Вся собранная в рамках аукциона сумма пойдет на приобретение лекарств и расходных материалов для лечения тяжелобольного подопечного фонда "Ашана" ... 26.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-26T21:37+0300
2022-09-26T21:38+0300
в абхазии
спасем жизнь вместе
культурно-благотворительный фонд "ашана"
абхазия
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/1a/1041728652_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_002bfc7cd2bff5a75b83518b89dd1a64.jpg
СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Закрытый благотворительный аукцион "Во имя жизни" культурно-благотворительного фонда "Ашана", прошедший в Абхазском драмтеатре 26 сентября, собрал 512 000 рублей.Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии, директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия рассказала, что был открыт сбор средств в 300 тысяч рублей, но из-за плохой собираемости было решено провести аукцион.Всего на аукционе было представлено 16 лотов, среди них кукла Асиды Ахуба, картины художников Тимура Цвижба, Батала Джапуа, Александра Бояджана, Саида Возба, Апщи Хагба, Адгура Ампар, Дианы Хинтба, памятные монеты Национального Банка Абхазии, ювелирные изделия, книги, выходные в курорте "Пицунда" для семьи. Лоты были представлены участниками аукциона безвозмездно.Первый же лот - бамбуковая шкатулка Архипа Лабахуа был продан за 21 000 рублей, стартовая цена составила 7000 рублей. Кукла "Анна" Асиды Абухба со стартовой ценой в 20 000 рублей была продана за самую большую сумму- 90 000 рублей.Стартовая цена самого дорого лота - картины "Композиция" Адгура Ампар составила 40 000 рублей, и была продана за 45 000 рублей.В последний раз аукцион "Ашана" проходил в 2019 году, в помощь одному из подопечных было собрано 240 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/krasivye-nomera-fond-ashana-podvel-itogi-blagotvoritelnogo-auktsiona-1041322352.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/1a/1041728652_36:0:1476:1080_1920x0_80_0_0_4da1c70ff6e0e849261910611e3e1332.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спасем жизнь вместе, культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия, дети
спасем жизнь вместе, культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия, дети

Фонд "Ашана" провел аукцион в помощь подопечному с редким заболеванием

21:37 26.09.2022 (обновлено: 21:38 26.09.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительный аукцион "Во имя жизни"
Благотворительный аукцион Во имя жизни - Sputnik Абхазия, 1920, 26.09.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подписаться на
НовостиTelegram
Вся собранная в рамках аукциона сумма пойдет на приобретение лекарств и расходных материалов для лечения тяжелобольного подопечного фонда "Ашана" - четырнадцатилетнего Михаила Реймана с диагнозом буллезный эпидермолиз.
СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Закрытый благотворительный аукцион "Во имя жизни" культурно-благотворительного фонда "Ашана", прошедший в Абхазском драмтеатре 26 сентября, собрал 512 000 рублей.
Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии, директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия рассказала, что был открыт сбор средств в 300 тысяч рублей, но из-за плохой собираемости было решено провести аукцион.
"Мальчик болен генетическим заболеванием, которое в народе называется "болезнь бабочки". Болезнь неизлечимая, но ему необходима постоянная поддержка медикаментами, ему необходимо делать перевязки. Возможностей у семьи нет, поэтому мы помогаем, поддерживаем", - отметила Джинджолия.
Всего на аукционе было представлено 16 лотов, среди них кукла Асиды Ахуба, картины художников Тимура Цвижба, Батала Джапуа, Александра Бояджана, Саида Возба, Апщи Хагба, Адгура Ампар, Дианы Хинтба, памятные монеты Национального Банка Абхазии, ювелирные изделия, книги, выходные в курорте "Пицунда" для семьи. Лоты были представлены участниками аукциона безвозмездно.
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительный аукцион "Во имя жизни"
Благотворительный аукцион Во имя жизни - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный аукцион "Во имя жизни"
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительный аукцион "Во имя жизни"
Благотворительный аукцион Во имя жизни - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный аукцион "Во имя жизни"
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительный аукцион "Во имя жизни"
Благотворительный аукцион Во имя жизни - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный аукцион "Во имя жизни"
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительный аукцион "Во имя жизни"
Благотворительный аукцион Во имя жизни - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный аукцион "Во имя жизни"
1/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный аукцион "Во имя жизни"
2/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный аукцион "Во имя жизни"
3/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный аукцион "Во имя жизни"
4/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительный аукцион "Во имя жизни"
Первый же лот - бамбуковая шкатулка Архипа Лабахуа был продан за 21 000 рублей, стартовая цена составила 7000 рублей. Кукла "Анна" Асиды Абухба со стартовой ценой в 20 000 рублей была продана за самую большую сумму- 90 000 рублей.
Стартовая цена самого дорого лота - картины "Композиция" Адгура Ампар составила 40 000 рублей, и была продана за 45 000 рублей.
В последний раз аукцион "Ашана" проходил в 2019 году, в помощь одному из подопечных было собрано 240 тысяч рублей.
Деньги - Sputnik Абхазия, 1920, 04.09.2022
В Абхазии
Красивые номера: фонд "Ашана" подвел итоги благотворительного аукциона
4 сентября, 17:43
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0