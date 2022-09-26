https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-27-sentyabrya-1041715689.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 сентября

Погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием теплого сектора циклона с северо-запада. 26.09.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Во вторник, 27 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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погода в абхазии