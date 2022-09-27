https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/ardzinba-i-lavrov-podpisali-soglashenie-po-voprosam-dvoynogo-grazhdanstva-1041751751.html

Ардзинба и Лавров подписали соглашение по вопросам двойного гражданства

Ардзинба и Лавров подписали соглашение по вопросам двойного гражданства

Российский лидер Владимир Путин 9 сентября поручил Министерству иностранных дел подписать от имени России Соглашение об урегулировании вопросов двойного... 27.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-27T17:00+0300

2022-09-27T17:00+0300

2022-09-27T17:09+0300

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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Главы внешнеполитических ведомств Абхазии и России Инал Ардзинба и Сергей Лавров подписали соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства, сообщает Медиацентр МИД.В ходе встречи Сергей Лавров заявил о безусловной поддержке Россией укрепления государственного суверенитета Абхазии и поблагодарил представителей республики за принципиальную позицию по вопросу происходящего на Украине.Ранее Инал Ардзинба пояснял, что соглашение не предусматривает упрощенного получения абхазского гражданства для россиян.После признания суверенитета Абхазии со стороны России отсутствие межгосударственного соглашения о двойном гражданстве привело к приостановке процесса приобретения российских паспортов гражданами Абхазии в упрощенном порядке.В соответствии с соглашением об урегулировании вопросов двойного гражданства, граждане Абхазии, обладавшие абхазским гражданством до 26 августа 2008 года, не утратившие его в день подачи заявления и достигшие совершеннолетия, могут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.Подобные соглашения у России заключены только с Таджикистаном и Туркменистаном.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/glava-mid-abkhazii-obyasnil-mekhanizm-raboty-soglasheniya-o-dvoynom-grazhdanstve-1041468292.html

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