https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/glava-mid-abkhazii-obyasnil-mekhanizm-raboty-soglasheniya-o-dvoynom-grazhdanstve-1041468292.html

Глава МИД Абхазии объяснил механизм действия Соглашения о двойном гражданстве

Глава МИД Абхазии объяснил механизм действия Соглашения о двойном гражданстве

9 сентября Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел подписать от имени России Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства с Абхазией. 12.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-12T14:45+0300

2022-09-12T14:45+0300

2022-09-12T15:13+0300

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СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства с Абхазией – важный шаг в развитии и укреплении межгосударственных абхазо-российских отношений, заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба. Об этом сообщает медиацентр МИД Абхазии."В ближайшее время по дипломатическим каналам мы согласуем дату подписания соглашения с российской стороной. Это соглашение – важный шаг в развитии и укреплении межгосударственных абхазо-российских отношений. Оно предполагает разработку упрощенного порядка получения гражданства Российской Федерации для граждан Республики Абхазия, при этом процедура получения гражданства Республики Абхазия не меняется", – добавил он. По словам Ардзинба, детали упрощенной процедуры получения российского гражданства, а также категории граждан, которые смогут получить к ней доступ будут определены после подписания соглашения отдельным указом президента России."Благодарим российских коллег из Министерства иностранных дел России и Администрации президента России за поддержку наших предложений, за конструктивную работу", – отметил министр. После признания суверенитета Абхазии со стороны России отсутствие межгосударственного соглашения о двойном гражданстве привело к приостановке процесса приобретения российских паспортов гражданами Абхазии в упрощенном порядке.В соответствии с соглашением об урегулировании вопросов двойного гражданства, граждане Абхазии, обладавшие абхазским гражданством до 26 августа 2008 года, не утратившие его в день подачи заявления и достигшие совершеннолетия, могут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.Подобные соглашения у России заключены только с Таджикистаном и Туркменистаном.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/vladimir-putin-poruchil-podpisat-soglashenie-o-dvoynom-grazhdanstve-s-abkhaziey-1041422835.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/strategicheskiy-partner-14-let-dipotnosheniyam-abkhazii-i-rossii-1041414444.html

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